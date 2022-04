Slovenci ugnali člane elite

Potem ko je pretekli teden s 3:0 premagala Madžarsko in Romunijo, s katerima se bo srečala tudi na SP, po podaljšku pa izgubila z Japonci, je slovenska vrsta danes v Pontebbi z 2:1 premagala še Italijo, članico elitne divizije svetovnega hokeja. Slovenci so igrali brez "nemškega" tria Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič.

Goli so padali le v drugi tretjini tekme, za prva dva so poskrbeli risi. Lepo akcijo prvega napada je po podaji Roka Tičarja v 25. minuti z natančnim strelom končal Robert Sabolič. V 29. minuti je vodstvo gostov podvojil Tadej Čimžar, ki je po protinapadu sam zadrsal pred gol tekmeca in zadel. Slabo minuto pozneje pa so zadeli tudi domači. Na ledu so imeli igralca več, mrežo Matije Pintariča pa je zatresel branilec Bolzana Alex Trivellato. Italijani so v tem delu zadeli tudi vratnico.

Izbranci Matjaža Kopitarja, ki so iz tretjine v tretjino postajali nevarnejši, so v zadnjem delu povsem prevladovali, Italijani, ki so sicer dvoboj začeli agresivneje, niso imeli več prave priložnosti za zadetek. Tudi Slovenci niso več zadeli, tako da je ostalo pri tesni zmagi risov.

Za igralca tekme na slovenski strani je bil izbran vratar Pintarič.

Do svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda v Tivoliju, ki se bo začelo v torek, bo slovenska reprezentanca odigrala še eno pripravljalno tekmo. V soboto ob 18. uri bodo izbranci Matjaža Kopitarja na Bledu gostili nesojene udeležence tivolskega prvenstva, Francoze. Po tej tekmi bo selektor določil ekipo za prvenstvo.

Začetek proti Litovcem

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek, 3. maja, ob 19. uri se bodo pomerili z Litvo, naslednji dan bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest in napredovanje med elito, ki je edini cilj naše reprezentance.

Pripravljalna tekma, Pontebba Četrtek, 28. april

Italija : Slovenija 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

0:1 Sabolič (Kuralt, Tičar, 25.), 0:2 Čimžar (Pance, 29.), 1:2 Trivellato (PP1, Hannoun, Petan, 30.)

Postava za današnjo prijateljsko tekmo z Italijo. #risi pic.twitter.com/paG2uXNj9n — Slovenia Ice Hockey (@lovehokej) April 28, 2022

Spored SP divizija I, skupina A (Tivoli, 3.−8. maj) Torek, 3. maj

15.30 Madžarska - Južna Koreja

19.00 Slovenija - Litva Sreda, 4. maj

15.30 Litva - Madžarska

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 5. maj

15.30 Romunija - Južna Koreja Petek, 6. maj

15.30 Južna Koreja - Litva

19.00 Slovenija - Madžarska Sobota, 7. maj

15.30 Litva - Romunija Nedelja, 8. maj

15.30 Madžarska - Romunija

19.00 Južna Koreja - Slovenija

