Slovenci z okrepitvami na zadnja testa, Rusom odvzeli prvenstvo

Slovenska hokejska reprezentanca je v ponedeljek na Bledu vstopila v zadnji teden priprav na domače svetovno prvenstvo drugega razreda, ki ga bo med 3. in 8. majem gostil ljubljanski Tivoli. Zasedbi so se na pripravah pridružili trojica Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič, ki je sezono končala v Nemčiji, in branilca Jesenic Miha Logar in Žiga Urukalo. Danes je Mednarodna hokejska zveza (IIHF) sporočila, da Rusija prihodnje leto ne bo gostila svetovnega prvenstva elitne divizije. Gostitelj bo znan na majskem kongresu.

Do svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda v Tivoliju, ki bo natanko čez teden dni, bo slovenska reprezentanca odigrala še dve pripravljalni tekmi.

Potem ko je pretekli teden s 3:0 premagala Madžarsko in Romunijo, s katerima se bo srečala tudi na SP, po podaljšku pa izgubila z Japonci, se bo v prihodnjih dneh srečala z dvema izbranima vrstama, ki bosta letos igrali med elito. V četrtek se bo v Pontebbi pomerila z Italijo, v soboto ob 18. uri pa bo na Bledu pričakala nesojene udeležence tivolskega prvenstva, Francoze.

Četa Matjaža Kopitarja se še naprej pripravlja na Bledu, kjer so se ji po prostem koncu tedna v ponedeljek pridružili trije nosilci slovenskega napada, ki si kruh služijo v Nemčiji, Jan Urbas, Miha Verlič in Žiga Jeglič. Slednji je zaradi poškodbe odigral le prvo od petih četrtfinalnih tekem nemškega prvenstva.

Slovenska ekipa je dočakala prihod napada, ki ga sestavljajo: Miha Verlič, Jan Urbas in Žiga Jeglič. Foto: Guliverimage

Prav tako sta se pripravam pridružila branilca Miha Logar in Žiga Urukalo, ki sta pretekli teden končala klubsko sezono s HDD Sij Acroni Jesenice.

Na pripravah − suhe treninge opravljajo pod vodstvom Blaža Stana − so tudi trije vratarji: Gašper Krošelj, ki je pretekli teden treniral pod taktirko Anžeta Ulčarja, ki je zadolžen za vratarje, Matija Pintarič in Žan Us. Pripravam sta se po koncu sezone z Jesenicami pridružila še Miha Logar in Žiga Urukalo. Foto: Grega Valančič/Sportida

In še pogled čez lužo. Anže Kopitar je s Kralji povsem blizu končnici, zadnjo tekmo rednega dela bo odigral v petek zjutraj po slovenskem času. Moštvu AHL Jana Drozga Grand Rapids Griffins v boju za končnico ne kaže najbolje, trenutno ni na mestih, ki vodijo v izločilne boje, ga pa do konca rednega dela sezone čakata še dve tekmi, zadnja 1. maja (po slovenskem času).

Rusi ne bodo gostili SP elite 2023 Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes uradno potrdila, da svetovnega prvenstva elite prihodnje leto ne bo gostila Rusija. SP bi moralo biti med 5. in 21. majem v Sankt Peterburgu. Novega gostitelja svetovnega prvenstva 2023 bodo potrdili na letnem kongresu IIHF, ki bo zadnji teden letošnjega majskega SP elite v Tampereju. "Odločitev za selitev prvenstva smo sprejeli predvsem v skrbi za varnost in dobro počutje vseh sodelujočih igralcev, uradnih oseb, medijev in navijačev. Svet IIHF je, podobno kot v primeru mladinskega SP, ki bi moralo biti v Omsku in Novosibirsku v Rusiji, izrazil veliko zaskrbljenost zaradi varnega, svobodnega gibanja igralcev in uradnikov v Rusiji," so zapisali na uradni strani IIHF. IIHF je pred mesecema Rusijo in Belorusijo kaznovala z izključitvijo z letošnjega SP elite, ki bo maja na Finskem. Namesto njiju bosta tam nastopili Francija in Avstrija. Kako bo z vrnitvijo kaznovanih držav v tekmovalni ritem tekmovanj pod okriljem IIHF, še ni jasno.

Začetek proti Litovcem

Slovenci bodo svetovno prvenstvo odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek, 3. maja, ob 19. uri, se bodo pomerili z Litvo, naslednji dan bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest.

Spored SP divizija I, skupina A (Tivoli, 3.−8. maj) Torek, 3. maj

15.30 Madžarska - Južna Koreja

19.00 Slovenija - Litva Sreda, 4. maj

15.30 Litva - Madžarska

19.00 Romunija - Slovenija Četrtek, 5. maj

15.30 Romunija - Južna Koreja Petek, 6. maj

15.30 Južna Koreja - Litva

19.00 Slovenija - Madžarska Sobota, 7. maj

15.30 Litva - Romunija Nedelja, 8. maj

15.30 Madžarska - Romunija

19.00 Južna Koreja - Slovenija

