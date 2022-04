Gašper Krošelj ostaja med češko elito, ki se ji je pridružil v sezoni 2018/19, ko je prvič zaigral za BK Mlada Boleslav, katerega član bo tudi v prihodnjem tekmovalnem obdobju.

"Gašper je v končnici potrdil, kar smo vedeli že dolgo, da je zelo dober vratar, pomagal nam je do polfinala. Je izkušen, dobro se poznamo, tako da vemo, kaj lahko pričakujemo. Verjamemo, da bo v prihodnji sezoni naši ekipi pomagal do še več zmag," je ob podaljšanju sodelovanja s 35-letnim slovenskim čuvajem mreže za uradno spletno stran kluba dejal športni direktor Mlade Boleslav Vaclav Nedorost.

Krošelj je v rednem delu sezone, ki so ga s soigralci končali na 11. mestu, branil na 32 tekmah in bil pri svojem delu 90,9-odstotno zanesljiv. V končnici, v kateri so v četrtfinalu izločili prvo moštvo rednega dela, je odstotek zvišal vse do 93,6 in svoji ekipi izdatno pomagal do polfinala. V tem jih je zaustavila druga ekipa rednega dela Trinec.

Za Krošlja bo to peta sezona v dresu Mlada Boleslav.