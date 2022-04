Slovenska hokejska reprezentanca je na predzadnji pripravljalni tekmi pred domačim svetovnim prvenstvom drugega kakovostnega razreda, ki se v Tivoliju začenja v torek, z 2:1 premagala članico elite Italijo. Slovenski selektor Matjaž Kopitar je bil zadovoljen predvsem z izboljšanjem igre brez ploščka in tem, da so po začetni agresiji gostiteljev Slovenci iz tretjine v tretjino postajali nevarnejši. Slovenci bodo zadnjo pripravljalno tekmo odigrali v soboto ob 18. uri na Bledu proti Franciji.

Za slovenskimi hokejisti so štiri pripravljalna srečanja. Potem ko so pretekli teden premagali tekmeca, ki bosta igrala na prvenstvu v Ljubljani (Madžarsko in Romunijo s 3:0), in v podaljšku izgubili z nasprotnikom, ki igra na prvenstvu nižjega razreda (Japonsko), so v četrtek palice prekrižali z Italijo, ki bo igrala v elitni diviziji. Vrnitev v to je edini cilj Slovencev v Tivoliju.

Četa Matjaža Kopitarja, ki na četrtkovem gostovanju v Tablji še ni razkril vseh kart (tekmo je izpustil celoten napad, ki igra v Nemčiji, Jan Urbas, Miha Verlič, Žiga Jeglič, prav tako še ni branil v zadnjih letih prvi vratar Gašper Krošelj), je zahodne sosede strla z 2:1.

Če se uvod ni odvijal po slovenskih željah - Italijani so začeli precej agresivno, a je Slovence v igri držal vratar Matija Pintarič -, pa so bili Kopitarjevi varovanci v drugem delu obračuna boljši nasprotnik, v zadnji tretjini so tekmeca stisnili pred njegov gol, mreže sicer niso več zatresli, so pa na Bled, kjer se pripravljajo, odpeljali zmago.

Foto: Grega Valančič/Sportida

"V začetku malo cirkusa, a z vsako tretjino bolje"

"Najbolj sem bil zadovoljen s tem, da smo skozi tekmo popravili igro brez ploščka. Na začetku nam je bilo težko igrati, zelo so bili agresivni, tako da smo imeli kar nekaj težav. Z vsako tretjino je bilo bolje, sploh ne vem, ali so imeli v zadnji tretjini Italijani kakšno priložnost za gol. V začetku pa je bilo kar malo cirkusa … Stvari smo skozi tekmo izboljšali. V napadu smo nekaj tudi rotirali zaradi manjših poškodb, ampak to je sestavni del hokejske igre, tako da ni bilo večjih težav. Trenutno imamo še vedno pet napadov, ne želim pa rotirati s petimi napadi, saj potem ni pravega tempa, tako da so dobili nekaj počitka, kar zadeva tekme, so pa trenirali, tako da je vse v redu," je po srečanju dejal slovenski strateg, ki bo na zadnji pripravljalni tekmi v soboto na Bledu, kjer se bodo Slovenci merili še z enimi člani elite Francozi, računal tudi na pomoč "nemškega" napada. Prvič na pripravljalnih tekmah te akcije je za branjenje predviden Krošelj.

Veseli ga vratarska predstava

Vratar Matija Pintarič je bil izbran za igralca tekme na slovenski strani. Foto: Hokejska zveza Slovenije Za igralca včerajšnje tekme je bil na slovenski strani izbran čuvaj mreže Matija Pintarič, s čigar formo je Kopitar zadovoljen: "Matija je že proti Madžarom imel nulo, a je bil takrat igralec tekme Sabolič, zato je tokrat zasluženo on. V prvi tretjini in na začetku druge nas je držal v igri. Gašper bo branil v soboto. Fantje vedo, kdo je številka ena, me pa veseli, da tudi Matija dobro brani in daje gotovost ekipi, tako da smo lahko zadovoljni, da imamo dva vrhunska vratarja."

"Mislim, da so dobro začeli, nas morda malo presenetili z agresivnostjo. Na trenutke je nekaj težav predstavljala ograda, saj se ploščki niso odbijali po pričakovanjih. Italijani so imeli nekaj priložnosti v prvi polovici tekme, potem pa smo mi začeli bolje igrati in v zadnji tretjini narekovali tempo, oni pa so padli, kar je dober pokazatelj, da smo dobro fizično pripravljeni," je po zmagi razmišljal Pintarič.

"V torek bo treba biti stoodstoten"

Pod slovenska zadetka sta se podpisala Robert Sabolič in Tadej Čimžar, prvemu je za gol podal Rok Tičar, ki že komaj čaka, da se prvenstvo v Tivoliju začne.

"Treniramo dobro, zavzeto, a tekme so tiste, ki pokažejo, kako stvari stojijo. Prva tretjina ni bila tako dobra, kot smo si želeli, bilo je nekaj težav, a smo se pogovorili, bolj agresivno štartali, v drugi tretjini dvakrat zadeli in tudi v tretji nadaljevali dobro igro, bili še bolj nevarni. Na naslednji tekmi še malo izpilimo podrobnosti, ker v torek bo treba stoodstotno štartati, iti tekmo po tekmo in poskušati zmagati na vseh," pravi napadalec, ki bo ravno prvi dan prvenstva dopolnil 33 let.

"Na naslednji tekmi še malo izpilimo podrobnosti, ker v torek bo treba stoodstotno štartali, iti tekmo po tekmo in poskušati zmagati na vseh," pravi Rok Tičar. Foto: Vid Ponikvar

Slovenci bodo SP odprli proti na papirju najslabšima tekmecema. V torek, 3. maja, ob 19. uri se bodo pomerili z Litvo, naslednji dan bodo igrali z Romuni, v petek, 6. maja, sledi obračun z Madžari, za konec pa se bodo v nedeljo, 8. maja, pomerili z Južno Korejo. Madžari in Korejci bodo ob Slovencih najresnejši kandidati za eno od prvih dveh mest in napredovanje med elito, ki je edini cilj naše reprezentance.

Pripravljalna tekma, Pontebba Četrtek, 28. april

Italija : Slovenija 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)

0:1 Sabolič (Kuralt, Tičar, 25.), 0:2 Čimžar (Pance, 29.), 1:2 Trivellato (PP1, Hannoun, Petan, 30.) Postava Slovenije: Matija Pintarič, Žan Us; Robert Sabolič, Rok Tičar, Anže Kuralt, Mitja Robar, Aleksandar Magovac; Žiga Pance, Tadej Čimžar, Ken Ograjenšek, Blaž Gregorc, Matic Podlipnik; Gregor Koblar, Nik Simšič, Luka Maver, Miha Štebih, Aljoša Crnovič; Jaka Šturm, Blaž Tomaževič, Miha Zajc, Žiga Urukalo, Miha Logar. Selektor: Matjaž Kopitar.