Dončić jih je nasul 45, vroči Morant je šel še korak dlje! #video

V noči na sredo sta bili v ligi NBA odigrani dve tekmi končnice. Obe zmagi sta ostali doma, Boston in Memphis sta se maščevala Milwaukeeju in Golden Statu za poraz na prvi tekmi in skupen rezultat v zmagah v konferenčnem polfinalu izenačila na 1:1, junak večera pa je postal mladi zvezdnik Grizzlies Ja Morant. 22-letni Američan je proti Bojevnikom dosegel kar 47 točk in bil nerešljiva uganka za zvezdniško zasedbo iz Kalifornije.

Končnica lige NBA, 2. krog (3. maj): Vzhod:

Boston Celtics : Milwaukee Bucks 109:86 /1:1/

Brown 30 (trojke 6/10), 6 as., Tatum 29 (trojke 5/10), 8 as., G. Williams 21 (trojke 6/9), Horford 11, 11 sk.; G. Antetokounmpo 28 (met iz igre 11/27), 9 sk., 7 as., 6 izg. žog, Holiday 19, 7 as., Portis (8 sk.) in Connaughton 13



Zahod:

Memphis Grizzlies : Golden State Warriors 106:101 /1:1/

Morant 47 (met iz igre 15/31), 8 sk., 8 as., Williams 14, Jackson Jr. 12, 7 sk.; Curry 27 (trojke 3/11), 9 sk., 8 as., 5 izg. žog, Poole 20 (trojke 1/6), Wiggins 16 (trojke 1/7), 9 sk., Thompson 12 (trojke 2/12)



// Skupni rezultat v zmagah, igra se na štiri dobljene tekme.

Če je Memphis na prvi tekmi konferenčnega polfinala ostal na domačem parketu za las prekratek proti Golden Statu, Ja Morant pa po tem, ko je v zadnjem napadu zapravil met za zmago, postal veliki osmoljenec srečanja, je bilo na drugem dvoboju marsikaj drugače.

Vrhunci srečanja v Memphisu:

Tokrat je 22-letni Američan, ki navdušuje z izjemnimi telesnimi predizpozicijami in vragolijami v zraku, povzročal tolikšne težave obrambi Bojevnikom, da so morali podpisati predajo. Prvi zvezdnik Memphisa je dosegel kar 47 točk, Grizliji pa so zmagali s 106:101.

To je uspelo le še Jamesu in Bryantu

Morant je izenačil svoj strelski rekord na tekmah končnice. Toliko jih je dosegel že lani proti Utahu, s tem pa postal šele tretji košarkar v zgodovini NBA, ki je pred 23. rojstnim dnevom v končnici presegel 45 točk. Pred njim je to uspelo le še LeBronu Jamesu in žal že pokojnemu Kobeju Bryantu.

Morant, ki ga v ligi NBA že dalj časa primerjajo z Luko Dončićem, saj ga je nasledil na seznamu dobitnikov priznanja za najboljšega novinca lige (Ljubljančan jo je prejel za sezono 2018/19, Morant pa za naslednjo), letos pa ga ''izrinil'' iz začetne peterke za ekshibicijsko zvezdniško tekmo All-Star, se je proti Golden Statu izkazal do te mere, da je v odločilnih trenutnih prevzel odgovornost nase in uspešno polnil koš tekmeca. V zadnjih štirih minutah je dosegel prav vse točke svojega moštva, zbral jih je kar 15, in povedel Memphis do izenačenja v zmagah na 1:1.

''V mislih sem imel poraz na prvi tekmi in moj zgrešen met v zadnji sekundi. Pred tekmo sem si dejal, da potrebujemo zmago. Odšel sem na parket in to naredil za ekipo,'' je po bleščeči predstavi, katero je oplemenitil s 47 točkami, 8 skoki in 8 asistencami, dejal aktualni dobitnik priznanja za igralca, ki je v zadnji sezoni lige NBA pokazal največji napredek. Memphis ima sicer najmlajšo ekipo, ki si je v zadnjih 25 letih priigrala napredovanje v konferenčni polfinale.

Stephen Curry je ostal v senci mlajšega kolega, ki je v zadnjih štirih minutah dosegel kar 15 točk. Foto: Reuters

Gostje iz San Francisca so kljub skromnemu metu za tri točke, ki velja za enega njihovih največjih orožij (od 38 metov izza velike črte so jih zadeli le sedem), še slabi dve minute pred koncem vodili z 99:97. Dlje ni šlo. Nato je Morant zadel trojko, v nadaljevanju pa dodal še koš ter štiri uspešno izvedene proste mete. Golden State na drugi strani v zadnjih napadih na srečanju ni blestel, odločilno napako si je 17 sekund pred koncem privoščil Klay Thompson (koraki).

Izključitev Brooksa in poškodba Paytona II Memphis je prišel do zmage kljub temu, da je večino srečanja odigral brez Dillona Brooksa, ki v letošnji končnici na tekmo v povprečju dosega 15 točk. Slednji je udaril v glavo Garyja Paytona II, sodniki so mu prisodili namerno napako druge stopnje, tako da je bil le slabe tri minute po začetku tekme izključen. Payton jo je po hudem padcu odnesel z zlomljenim levim komolcem, danes pa ga čaka še podrobnejši pregled z magnetno resonanco, po katerem bo več znanega o tem, kako dolgo bi bil lahko odsoten z igrišč.

Sladko maščevanje Bostona

Za izenačenje na 1:1 v skupnih zmagah so poskrbeli tudi košarkarji Bostona. In to na kakšen način! Če so na prvem srečanju razočarali navijače (89:101), so jih tokrat navdušili. Nadigrali so aktualne prvake lige NBA, jih odpravili kar za 23 točk (109:86) in se jim maščevali za uvodni poraz.

Kako je Boston nadigral Milwaukee:

Kelti so vodili od začetka do konca, branilcem naslova pa sta v napadu največ preglavic povzročala Jaylen Brown (30 točk, od tega kar 17 v uvodni četrtini) in Jayson Tatum (29 točk). Gostitelji so poskrbeli za klubski rekord, saj so prvič v zgodovini končnic lige NBA zadeli vsaj 20 trojk.

Boston je na drugi tekmi konferenčnega polfinala pogrešal Marcusa Smarta, najboljšega obrambnega igralca sezone v ligi NBA, ki zaradi poškodovane desne mečne mišice ni mogel pomagati soigralcem. V začetni peterki ga je nadomestil Derrick White. Nazadnje je v končnici lige NBA prvič zaigral od prve minute leta 2019, ko je nosil še dres San Antonia.

Pri gostih, ki v svojih vrstah še vedno pogrešajo poškodovanega Khrisa Middletona, je izstopal Giannis Antetokounmpo. Grk se je v statistiko vpisal z 28 točkami, devetimi skoki, sedmimi podajami, a tudi šestimi izgubljenimi žogami.