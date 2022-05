Pokazal jim je sredinec, nato so mu "zakrpali" oko #video

Na drugi tekmi konferenčnega polfinala med Memphisom in Golden Statom, na kateri so gostitelji na krilih Jaja Moranta in njegovih neverjetnih 47 točk zmagali s 106:101, se je v središču pozornosti znašel tudi Draymond Green. Zvezdnik Golden Stata jo je v prvi četrtini odnesel s poškodovanim očesom. Ko je zapuščal parket, se je na žaljivke navijačev Memphisa odzval z iztegnjenima srednjima prstoma. Omenjenega dejanja ne obžaluje.

Izkušeni ameriški košarkar Draymond Green, ki je z Golden Statom osvojil že tri naslove prvaka lige NBA, slovi po odlični obrambni igri. Ni izrazit strelec, ampak ga odlikujejo druge sposobnosti. Ima veliko srce in moštveni duh, je motivator ekipe, na igrišču v zanosu borbe ne skopari tudi z ostrimi prekrški. Včasih pa postane tudi žrtev slednjih. Tako je bilo denimo na drugi tekmi konferenčnega polfinala v Memphisu, kjer je bilo zelo vroče.

Kako je Tillman poškodoval Greena:

Kmalu po začetku srečanja je Dillon Brooks poškodoval njegovega soigralca Garyja Paytona II. Košarkar Memphisa je bil izključen, član gostujoče začetne peterke pa zaradi poškodbe levega komolca ni več stopil na igrišče. Tekma se je nadaljevala v znamenju ostrih prekrškov. Tako je Xavier Tillman kmalu po tem, Grizzlies so vodili z 8:1, s komolcem udaril v glavo Greena in mu poškodoval oko. Temperamentni zvezdnik Golden Stata je moral z zaprtim očesom zapustiti parket in oditi na šivanje v slačilnico. Ko je zapuščal igrišče, so ga navijači Memphisa zasuli z žaljivkami in žvižgi, Green pa jim ni ostal dolžan, ampak jim pokazal oba sredinca. Za nešportno obnašanje, ki ga vodstvo lige NBA ne odobrava, bo zagotovo kaznovan. Najverjetneje ga čaka kazen v višini 50 tisoč dolarjev. Za toliko je bil namreč prikrajšan Kyrie Irving (Brooklyn), ko je navijačem Bostona pokazal sredinec na letošnji tekmi končnice lige NBA.

''Če žališ in žvižgaš nekomu, ki je prejel udarec s komolcem v oko in mu po licu teče kri, si zaslužiš, da ti pokažejo sredinec. Lahko bi se mi zgodilo še kaj hujšega, lahko bi prejel pretres možganov. Če bodo gledalci tako nesramni in poredni, sem lahko takšen tudi jaz. Dobro sem se počutil, ko sem to storil. Verjetno so mi ploskali, ker so vedeli, da me bo doletela denarna kazen. Odlično. Na leto zaslužim 25 milijonov dolarjev, tako da jo bom brez težav plačal,'' je povedal 32-letni Američan.

V središču pozornosti se je znašel že na prvi tekmi v Memphisu, na kateri je po napeti končnici slavil zmago Golden State. Takrat je bil izključen po namernem prekršku druge stopnje. Ko je čakal na sodniško odločitev, je plesal, dražil in izzival navijače. Dva dni pozneje se je s krvavim očesom odzval na provokacije navijačev s tem, da jim je pokazal oba sredinca. Ko so mu zdravniki v slačilnici ''zakrpali'' oko, se je vrnil na parket in s poškodovanim očesom na prispeval 6 točk, 10 skokov in 7 asistenc. Odigral je 32 minut.

Konferenčni polfinale med Memphisom in Golden Statom se pri rezultatu 1:1 v zmagah seli v San Francisco, kjer bosta odigrani naslednji dve tekmi.