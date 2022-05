Luki Dončiću se mora na zabavi pridružiti še kdo

Za Dallas velja, da je ena najboljših obrambnih ekip v ligi, a na prvi tekmi polfinala zahodne konference proti Phoenix Suns košarkarji tega niso pokazali. V prvem polčasu so prejeli kar 69 točk, prav tako so si Sonca priigrala prednost 21 točk ob začetku zadnje četrtine. Vso tekmo so gostitelji vodili, Dončić in druščina pa sta se kljub vsemu povsem ob koncu približala na šest točk zaostanka, a bližje ni šlo.

Phoenix Suns so tako povedli v zmagah z 1:0 in potrebujejo še tri skalpe za napredovanje v konferenčni finale, medtem ko bodo morali pri Dallasu zavihati rokave in štirikrat preskočiti tekmeca, če nočejo sezone končati sredi maja.

Vrhunci tekme med Phoenixom in Dallasom

Luka Dončić je bil v svojem filmu, ki se je končal pri 45 točkah, 12 skokih in osmih asistencah, vendar v tem ni videl srečnega konca. Pomoč soigralcev ni bila takšna, da bi Mavericks presenetili Phoenix. Če je imel Jalen Brunson v dvobojih z Utah Jazz povprečje 27 točk na tekmo, je tokrat prišel le do 13 točk. Manjkal je tudi delež Spencerja Dinwiddieja, ki je končal pri osmih točkah.

"Luka je igral izvrstno. Naredil je vse in postavil ekipo v položaj, da bi zmagali na gostovanju. Moramo poskrbeti, da se bo še kdo pridružil zabavi," je bil jasen trener Dallasa Jason Kidd, ki je razložil, zakaj verjame v svoje fante: "Do konca serije je še dolga. S temi fanti sem bil skupaj vso sezono. Znajo se odbiti po porazih. Verjamem, da se bomo. Veliko stvari je bilo dobrih na tej tekmi. Predvsem moramo skakati za žogo."

Več komunikacije

Dončić tako nadaljuje odlične individualne predstave v končnici. Če gledamo zadnja tri leta, njegovo povprečje v izločilnih bojih znaša 33,4 točke na obračun. Identičen izplen je imel v bogati karieri eden največjih, za mnoge največji košarkar vseh časov Michael Jordan, ki je s Chicago Bulls osvojil šest naslovov prvaka lige NBA. Sta edina košarkarja na svetu, ki sta v končnici v povprečju dosegala po več kot 30 točk na tekmo.

Pri Dallasu se zavedajo, da bo obramba še naprej ključ do morebitnega uspeha. Tega se zaveda tudi Dončić: "Napad ni bil težava, začetek v obrambi je bil slab."

Vrhunci igre Luke Dončića

"Moramo precej bolje komunicirati med seboj. Danes smo opravili res slabo delo," je dejal Maxi Kleber, ki je bil z 19 točkami drugi najboljši strelec v vrstah Dallasa.

Pri gostiteljih je kar šest igralcev doseglo vsaj deset točk, vodila pa sta jih Deandre Ayton s 25 in Devin Booker s 23 točkami. "Zaupali smo drug drugemu in igrali složno kot ekipa," je po tekmi dejal Ayton.

"Dejstvo je, da ne bo vedno lepo. Dobro smo igrali večino tekme. Jutri si bomo ogledali posnetek in videli, kaj vse moramo popraviti za drugo tekmo," je dejal izkušeni 37-letni Chris Paul, ki je tokrat k zmagi prispeval 19 točk.

Naslednji obračun med Phoenixom in Dallasom bo v noči na četrtek ob 4. uri zjutraj, tudi na drugi tekmi pa bo vloga gostitelja pripadla Soncem iz Arizone.