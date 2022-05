Navijač razdražil Dončića: Govoril je grde reči #video

Ob koncu tretje četrtine je Luka Dončić odkorakal v slačilnico, ko si ga je privoščil navijač in ga zmerjal z grdimi besedami. Luka je dal jasno vedeti, da mu grdo govoričenje ni všeč, vendar so ga nato odgovorni umirili, da ne bi vse skupaj eskaliralo v kaj večjega.

Po tekmi so Luko vprašali, kaj se je sploh dogajalo, in povedal je sledeče: "Nekaj stvari je rekel. Navijači vedo, da ne moremo nič narediti. Če bi bilo normalno, sploh ne bi pogledal. Včasih si slabe volje in ti rečejo grde stvari. Ljudje smo, da se obrnemo in smo jezni."

Tovrstnih opazk pa ne bo na naslednjih dveh tekmah, saj se serija med Phoenixom in Dallasom seli v Teksas, kjer bodo imeli glavno in glasno besedo navijači Mavericks. In Luka upa, da bodo s soigralci spreobrnili potek polfinala zahodne konference, v katerem Phoenix vodi z 2:0 - ekipi igrata na štiri dobljene tekme.