Luka Dončić ostal sam

Po veliki zmagi proti Utah Jazz v uvodnem krogu končnice, v katerem je Luka Dončić zaradi poškodbe z mečno mišico manjkal na treh tekmah, so v taboru Dallas Mavericks in tudi strokovnjaki izpostavljali, kako je moštvo igralo kompaktno, imelo širino in odlično obrambo.

Tega ob uvodnih porazih proti Phoenix Suns ni bilo začutiti. Dončić je ostal sam. Lahko rečemo, da je osamljeni jezdec. Na prvi tekmi je dosegel 45, na drugi 35 točk, najbolj pa je bodlo v oči, da v ključnih trenutkih ni imel pomoči soigralcev. Zlasti ne tistih, od katerih se to pričakuje. V prvi vrsti sta tu Jalen Brunson in Spencer Dinwiddie. Brunson je poti Utahu na primer v povprečju dosegal po 27 točk na obračun, proti Phoenixu pa je bil povsem neopazen.

Vrhunci tekme med Phoenix Suns in Dallas Mavericks

Ob porazu Dallasa na drugi tekmi s 109:129 sta skupaj zmogla le 20 točk, njun met iz igre pa je bil skromnih 6/22. Nič pretirano boljša nista bila na prvi tekmi, na kateri sta skupaj zbrala 23 točk.

Dončić bo moral dobiti pomoč

Za večje domete je jasno, da nosilci iger, kot je Dončić, potrebujejo konkretno pomoč soigralcev. Za zdaj je v dvoboju s Phoenixom nima. Če je še ob polčasu drugega obračuna kazalo na morebitno presenečenje, ko je Dallas vodil s 60:58, je bilo v drugem delu vse skupaj videti klavrno. Sploh ob vstopu v zadnjo četrtino, ko se je Chris Paul poigral s tekmecem in bil protagonist 19 točk Suns v tem delu igre – sam jih je zadel 14, ob njegovih asistencah pa so jih v skupno malho košarkarji iz Arizone dodali še pet. In prednost Phoenixa s šestih je narasla na 19 točk.

Vrhunci Dončićeve igre

"Luka je imel izvrstno tekmo, ampak na spregled ni bilo nikogar drugega. Preostali bodo morali začeti bolje zadevati. Ne moremo zmagati, če bo le Luka dosegel po 30 točk vsako noč. Ne v tem delu leta. In igramo proti najboljši ekipi v ligi, zato moramo preostale bolj vključiti," je po tekmi razlagal trener Dallasa Jason Kidd.

"Do konca moramo verjeti"

"Moram igrati bolje v obrambi," je Dončić ob tem pristavil in v svojem slogu krivdo za poraz pripisal tudi sebi: "Enostavno moramo bolj braniti naš koš. Dobro smo to počeli proti Utahu. Jasno, ni isti tekmec, vendar smo si bolj zaupali. To moramo popraviti in izboljšati obrambo."

Foto: Reuters

Naloga bo vse prej kot lahka, saj je Phoenix na prvih dveh tekmah dal vedeti, zakaj je bil najboljše moštvo rednega dela. In ker so njegovi košarkarji enako uspešni tako na domačem parketu kakor tudi na gostovanju, je lahko v taboru Dallasa resna bojazen pred nadaljevanjem serije.

Poleg tega tudi zgodovina ne gre na roko Mavs. Statistika pravi, da na 439 obračunih končnice lige NBA, ki so se začeli z 2:0 za eno od ekip, je le 32 ekipam (7,1 odstotka) uspelo preobrniti potek in napredovati v naslednji krog. "Verjamem, da lahko. Veliko igralcev je prvič v takšnem položaju. Štirikrat morajo zmagati, zato še ni konec. Zdaj igramo doma. Naši navijači so izjemni. Do konca moramo verjeti," je optimističen slovenski superzvezdnik.