"Luka Dončić si vedno vzame čas za nas," razkriva nekdanji Exatlonec #video

Marko Knafelc je nekdanji tekmovalec oddaje Exatlon, predzadnji udeleženec oddaje Leta štejejo in eden od ustanoviteljev akrobatske skupine Dunking Devils. Akrobati se v Halo Tivoli vračajo 3. in 4. septembra, dvorano pa želijo napolniti kar štirikrat, pri čemer bo sodelovalo več kot 50 članov ekipe in kar 20 gostov.

Marko Knaflec je razkril: "Veliko točk bo izhajalo iz cirkuških točk z nekim pridihom Dunking Devilsov, kar pomeni da bo prisoten prosti slog." Član akrobatske skupine, Teo Čeh, ga je nato dopolnil: "Pozabil je povedati, da bomo tam podirali rekorde, tako da če ne drugega, se izplača priti pogledati vsaj to." Tea smo naposled povprašali, če lahko pove kaj več, a je bil kar skrivnosten: "Preveč ne smemo izdati, ker je ravno v tem čar, ampak šli bomo daleč!"

Priprave na rekord že potekajo. Ena od poti jih je vodila celo čez lužo, kjer so nastopili v mestu Luke Dončića – Dallasu in tako poskrbeli za šov. Teo je ob tem priznal: "Bilo je noro. Jaz sem bil prvič tam, a še vedno mi gredo kocine pokonci, saj je bil adrenalin na vrhuncu." Dunking Devilsi so s svojo predstavo navdušili tako Američane kot Luko Dončića.

Marko Knafelc je naposled razkril: "Mi smo bili tam že tretjič. On si vedno vzame čas, da z njim posnamemo fotografijo in nam nameni kakšno prijazno besedo."

Američani so sicer že vajeni nastopov, kakršne izvajajo akrobati v skupini Dunking Devils. Slovenci pa na žalost malo manj. Prav to si želijo spremeniti, tako da upajo, da bi to lahko postala njihova vsakoletna turneja. S promoturnejo so sicer že začeli, če jim bo uspelo doseči zastavljen cilj, bomo izvedeli septembra.

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.