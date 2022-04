Tu sta se spoznala Exatlonca #video

Nocoj ne zamudite novega dela zabavnega kviza Leta štejejo. Tokrat bosta z nami Exatlonca in ljubitelja adrenalina Pina Umek in Marko Knafelc. Leta štejejo ob 19.45 na Planetu.

Poznamo ju predvsem kot tekmovalca najbolj ekstremne televizijske preizkušnje Exatlon. Pina Umek in Marko Knafelc se bosta nocoj preizkusila tudi kot tekmovalca v kvizu Leta štejejo. Oba sta bolj neodločne narave, zato sta oklevala pri vstopu v Exatlon, nič drugače ni bilo zdaj pri kvizu. A pravita, da sta bili to dve nepozabni izkušnji, ki bi ju takoj ponovila. A Marko prizna, da se bo po tokratni oddaji našel kdo, ki jima bo zameril. Zakaj, preverite spodnji izjavi.

Pina je 27-letna nekdanja umetnostna drsalka in osebna trenerka, ki ljubi adrenalin in šport, zato ni nenavadno, da jo je pot vodila vse do vodilne akrobatske skupine na svetu, Dunking Devils. Marko je profesionalni akrobat in eden od ustanovnih članov Dunking Devils, zato je, ko je spoznal Pino, z veseljem v skupino povabil tudi njo.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

A tako kot v vsakem športu so tudi tu prisotne poškodbe. Kljub vsemu ju to ne ovira, da ne bi počela tistega, kar imata rada. Leta pa se poznajo, nam v smehu razloži Pina. Pridružili smo se jima na treningu in obudili spomine na to, kako se je vse skupaj začelo.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Jutri bosta z vami sestri Nina in Maja Ivanič.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.