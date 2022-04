Zabavni par v oddaji Leta štejejo ostal brez dobitka #video

V četrtkovo oddajo Leta štejejo je voditelj Klemen Bučan povabil Tomaža Miheliča, ki ga večina pozna kot pevca v legendarni skupini Sestre, in igralko Majo Martino Merljak. Čeprav jima ugibanje let neznancev ni šlo slabo od rok, sta zaradi ene napake ostala brez nastopa v finalu.

V oddaji Leta štejejo sta tokratna tekmovalca poskrbela za veliko zabavnih trenutkov in smeha, nekoliko manj razlogov za zadovoljstvo pa sta imela ob pogledu na osvojeni končni znesek, čeprav sta priznala, da sta se prišla predvsem zabavat. Pri šestem kandidatu sta namreč starost zgrešila za kar osem let in tako pristala pri znesku nič evrov. Več v zgornjem videu.

V oddaji pa sta delila kar nekaj zanimivih zgodb iz svojega življena. Med drugim sta izpostavila svoje življenjske mejnike. Tomaž je povedal, da ga je najbolj zaznamovalo leto 2002, ko se je s Sestrami udeležil Evrovizije. Prepričan je, da so s Sestrami pogled na svet spremenili tudi širši javnosti, da je družba postala bolj strpna do raznolikosti, da so doprinesli k boljšemu in lepšemu svetu. "Čarobno leto 2002," je sklenil Tomaž.

Majin glavni mejnik pa je bil leta 2000, ko je spoznala svojega izbranca Jureta – prva in najbolj silovita ljubezen na prvi pogled. Vmes sta se sicer razšla, a sta se po devetih letih spet našla, zdaj sta skupaj in imata dva otroka. Velika mejnika sta tudi rojstvi obeh otrok, kot izkušnjo, ki jo je naučila veliko za življenje, je izpostavila tudi izgorelost. Maja je iz vseh svojih težkih preizkušenj potegnila najboljše in je hvaležna za njih, saj je zaradi njih bolj stabilna. Vrnila se je tudi k študiju in verjame, da je zdaj v življenju na pravi poti. Več v videu.

Oddaja Leta štejejo bo na sporedu tudi nocoj, ko bo voditelj Klemen Bučan gostil pevko Neisho in igralca Uroša Smoleja.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.