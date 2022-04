Na tega Slovenca so bili ljubosumni nekdanji fantje Maje Kauc #video

Maja in Tibor sta že nekaj časa zelo dobra prijatelja, zato imata tudi veliko skupnih zgodb. Povedala sta, da sta se spoznala na enem od Majinih koncertov. Maja je povedala, da je bil Tibor, ko je prišel na sceno, zelo zaželen samec. Njuno prijateljstvo je zato spodbudilo kar veliko ljubosumja pri Majinih nekdanjih partnerjih. "Ko je kak moj fant izvedel, da se jaz pogovarjam s Tiborjem, in čeprav sva se pogovarjala samo o sodelovanju, to ni bilo ravno najbolje," je razkrila pevka. Več v zgornjem videoposnetku.

Maja je njegova muza

Tibor Golob je v svoji karieri fotografiral tudi nekaj svetovno znanih zvezdnikov, med drugim tudi Naomi Campbell, vseeno pa je priznal, da je njegova muza prav Maja Keuc. "Ne vem, kako bi to opisal, ne samo, da je moja muza, je prelepa ženska," je sodelovanje z Majo opisal Tibor. Žal mu je, da med poziranjem Maja ne more peti, saj obožuje njen glas. Voditelja Klemna Bučana je ob tem zanimalo, ali je zaradi prijateljstva fotografiranje za Majo brezplačno in da mu v zameno samo zapoje. "Da, malo zapoje in moje položnice so plačane," se je pošalil Tibor.

V kvizu sta ostala brez dobitka

Maja in Tibor sta do finala kviza prišla z 2.800 evri, toda zadnji neznanec se je izkazal za pretrd oreh. Tudi po štirih poskusih jima ni uspelo pravilno določiti njegove starosti, zato sta se poslovila brez dobitka. Vseeno sta priznala, da sta se v kvizu zelo zabavala.

Kviz Leta štejejo bo na sporedu tudi nocoj ob 19.45, ko bo Klemen Bučan gostil igralko Alenko Tetičkovič in igralca Daria Vargo.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi na Planeteka.si.

