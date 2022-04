Z vašo pomočjo smo na Planetu za Ukrajino zbrali več kot 20 tisoč evrov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Jutranja oddaja Jutro na Planetu s Suzano Kozel in Taijem Tokuhiso je bila zadnji teden tudi dobrodelno obarvana. Danes je zbiranje pomoči za Ukrajino dobilo epilog, vi pa si lahko že nove teme ogledate jutri ob 7. uri na Planetu.

Danes je 49. dan ukrajinske vojne, zato pomagajmo in stopimo skupaj, kot le lahko. Jutro na Planetu smo začeli tako, da smo poročali o tako lepi gesti, ki ste jo omogočili tudi vi, gledalci Planet TV. Hvala vsakemu za poslano SMS-sporočilo in olimpijski Glorii Kotnik, ki je v dober namen darovala olimpijsko bundo. Kako pa je potekalo samo glasovanje, nam je razložila Jana Lampe iz Slovenske karitas. Med oddajo v živo smo z njeno pomočjo izžrebali tudi srečnega dobitnika bunde − gledalca, ki je podprl akcijo.

Vse se je začelo z dobrodelnim Milijonarjem, zato gre zasluga tudi našim znanim Slovencem in Slovenkam, ki so sodelovali v oddaji, izkupiček pa namenili Ukrajini. Na podlagi tega zbranega izkupička bomo tako skupaj odposlali en kamion nujnih stvari, ki bodo namenjene Ukrajini. A tu se delo še ne konča, za razdeljevanje stvari pa bo poskrbela Mira Milavec, sodelavka Slovenske karitas v Ukrajini.

Prejšnji teden je v sodelovanju z našo televizijo stekla dobrodelna akcija za Ukrajino.

S SMS-akcijo in sodelujočimi v oddaji Jutro na Planetu, ki se potegujejo za Glorijino bundo, smo zbrali 6.160 evrov. V oddaji Milijonar pa so tekmovalci zbrali 14.500 evrov. Skupno smo tako s pomočjo Milijonarja in SMS-donacij zbrali 20.660 evrov.

Prejemnik bunde je Primož Kremelj. Sogovornica Jana Lampe pa opozarja, da tudi če se danes vojna konča, bo ta pomoč potrebna še dolgo. Zato gesli KARITAS5 in KARITAS10 ostajata odprti na 1919.

Oddaja Jutro na Planetu se začne vsako jutro ob 7. uri. Bodite z nami.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube. Še več vsebin vas čaka na Planeteka.si.