Tej Slovenki je pot prekrižal sam Superman! #video

V oddaji Planet Vau, ki jo na Planetu lahko ujamete vsako soboto ob 18.20, smo tokrat razkrili, katera slavna osebnost se trenutno zadržuje v Kranjski Gori. Eden najbolj zaželenih in seksi igralcev Hollywooda, Henry Cavill, se namreč tam sprehaja in teče, med tem pa je pot prekrižal že marsikateremu Slovencu, med drugim tudi Elizabeti Skumavc.

Henry Cavill, ki je sicer najbolj znan po vlogi Supermana, je pred dnevi prispel v Slovenijo, kjer snema tretjo sezono Netflixove serije The Witcher. Na družbenem omrežju Instagram redno objavlja videoposnetke, v katerih se rekreira v naravi našega čudovitega Podkorena. V eni od objav je dejal: "Živjo vsem! Ravnokar sem zaključil svoj prvi trening na lokaciji. Tukaj je nadvse čudovito. Upam, da se imate lepo in da uživate. Vstanite, pojdite ven. Odpravite se teči, se sprehoditi. Ostanite zdravi, vdihnite nekaj kisika in uživajte."

V oddaji Jutro na Planetu, ki jo lahko na našem program spremljate od ponedeljka do sobote ob 7.00, pa so v petek gostili Elizabeto Skumavc, predstavnico Turistično-informacijskega centra v Kranjski Gori. Slovenka je bila prva, ki je med tekom srečala znanega igralca. Elizabeta je v oddaji Jutro na Planetu razkrila:

"S sodelavcem sva se peljala v Planico, ko nama je pritekel čez cesto pred avto. V šali sem sodelavca še vprašala, kdo je to, ker zagotovo ni iz doline. Tudi v resnici je namreč zelo impozantna osebnost. Moram pa reči, da je imelo tudi kar nekaj 'lokalcev' to srečo, ker se igralec očitno počuti kar sproščeno na naši destinaciji, saj je po vaseh jezdil konja in tekel. Z njimi se je tudi slikal, vsi pa so rekli, da je prijazen in sproščen."

Če vam katere od oddaj ni uspelo pogledati, brez skrbi, saj so vam vse vsebine brezplačno dostopne na ogled tudi na internetu na naši Planeteki.

Oddajo Planet Vau lahko na Planetu spremljate vsako soboto ob 18.20, oddaja Jutro na Planetu pa vam lahko polepša jutra od ponedeljka do sobote ob 7.00. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.