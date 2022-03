Filip Flisar priznal: Starost bi lahko vplivala na mojo izbiro dekleta

Eva Cimbola je na začetku intervjuja izpostavila, da želi pri Filipu Flisarju najprej preveriti, kako nanj vpliva staranje. Nekdanji smučar prostega sloga se ji namreč zdi klasičen primer večnega otroka. Filip je priznal, da se Eva ni zmotila. "Počutim se mladostno," je dejal, nato pa razkril še eno zgodbo iz njegovega življenja.

"Ko sem še tekmoval, sem nekoč po smučanju prišel v hotel z odpeto budno, kapo, ki je bila postrani in odprtim nahrbtnikom. Prišel sem do dvigala, in ko so se vrata odprla, sem pogledal v ogledalo. Ob tem sem bil šokiran in sem se vprašal, kaj delam, saj imam doma že otroka. Nato pa sem se hitro tudi uredil. Tako da bom nedvomno ostal mlad v srcu."

Evo je nato zanimalo, kako Filip sprejema obisk "tete sivine", ki je sicer lahko tudi dokaz šarmantnosti. "To se je zgodilo kar hitro in ta sivina se širi naprej, tako da samo upam, da se moški res fino staramo," je priznal Flisar, ki se sicer ne obremenjuje s tem. Je pa nato poudaril: "Se pa vseeno zavedam, da leta hitro bežijo. Želim si le, da bi mi zdaj, ko sem še telesno mlad, uspelo izpeljati neke zastavljene projekte. Leta hitro minevajo, tako da jih moram res izkoristiti."

Filip je še razkril, da v življenju prav tako ni bil obremenjen s tem, kaj more doseči do neke starosti, kar je pojasnil: "Imel sem športno kariero, ki je bila uspešna. Že s tem delom življenja sem tako zadostil svoj ego in tudi svojim pričakovanjem. Vedno pa pravim, da se moraš ravnati po občutku. Življenje namreč ni matematika."

Evo je nato zanimalo, ali bi leta lahko vplivala na njegovo izbiro dekleta. Nekdanji smučar prostega sloga je priznal, da bi to lahko držalo. "Kako, da ne bi? Če bi pred leti spoznal bistveno starejšo žensko, ki bi se ji že iztekala biološka ura in bi hotela imeti otroke, bi to seveda zelo vplivalo. Ampak nisem bil v takšni situaciji, zato tudi nisem imel tovrstnih težav," je še zaupal Evi.

Filip Flisar ima sicer hčerko, Evo pa je zanimalo, kaj mu je v vlogi očeta najtežje. "Nič mi ni težko, mi pa očetovstvo postaja vedno boljše. Zdaj je hčerka namreč že toliko stara, da ji lahko prikažem svoj pogled na stvari in tudi razne stvari na svetu. Lahko greva smučat, kolesariti in mislim, da lahko z njo tudi počasi začenjam deliti svoje znanje o svetu," je pojasnil Filip, ki meni, da moraš v vlogi starša otroku dati neko širino in ga tako pripraviti, da bo lažje živel. Skrbi ga samo hčerina puberteta: "To bo verjetno kar težko za atija."

