Znana Slovenca je pred porazom rešil princ Harry #video

V oddaji Leta štejejo, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45, sta za odlično vzdušje poskrbela tekmovalca Filip Flisar in Uroš Kuzman. V ugibanju let neznancev sta bila na začetku zelo uspešna, v finalu ju je pred hudim porazom rešil šele princ Harry.

V oddaji Leta štejejo sta imela Filip in Uroš pri ugibanju let neznancev veliko dobrih trenutkov, nekaj pa tudi malce slabših. Enkrat sta tako starost neznanca določila povsem natančno in si s tem priborila bonus v višini 200 evrov, enkrat pa sta zgrešila za kar 12 let. V veliki finale sta prišla z 2.600 evri na računu.

V finalni igri je bilo tudi tokrat treba leta neznanca določiti natančno, za kar sta imela na voljo štiri poskuse. Ravno v četrtem poskusu se jima je nasmehnila sreča, in to s pomočjo britanskega princa Harryja. Loterija jima je namenila pomoč v obliki zvezde, ki je rojena istega leta kot neznanec na odru, in to je bil princ Harry. Po naključju je istega leta kot princ Harry rojen tudi Uroš Kuzman, kar je priljubljeni stand-up komik vedel. Filip in Uroš sta tako domov odnesla 850 evrov. Več v zgornjem videu.

Uroš in Filip sta se v oddaji izjemno zabavala in z izjemnim smislom za humor skrbela, da smeha res ni manjkalo.

Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko pogledate tudi na Planeteka.si.

