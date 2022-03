Tokrat se bo v vlogi Jasninega sovoditelja preizkusil Taiji Tokuhisa

Sobotni večer v gostilni Pri Črnem Petru bo obarvan japonsko. Natakarica Sofija in gasilec Sašo sta se vrnila iz dežele vzhajajočega sonca in Sofija želi preurediti gostilno po feng shuju. Negodovanje stalnega omizja nič ne pomaga, klasično mizo bo treba zamenjati z nizko, Jasna pa bo večer vodila v japonskem kimonu, ki ji ga je Sofija prinesla kot darilo. Tokratni kandidat za Jasninega sovoditelja pa bo voditelj oddaje Jutro na Planetu Taiji Tokuhisa.

Čeprav je Taiji navidezno precej umirjen, bo Pri Črnem Petru pokazal kar nekaj veščin, ki so vse prej kot umirjene. Akterje stalnega omizja bo podučil osnov karateja, kot nekdanji maneken pa jim bo prikazal tudi uglajeno in samozavestno moško hojo. V gostilni Pri Črnem Petru se bo zgodila prava modna revija.

Foto: Ana Kovač

Po modni pisti se bo sprehodila tudi voditeljica Jasna, ki jo bo kandidat za sovoditelja Taiji poskušal opogumiti k bolj aktivnemu vodenju, tako da bi večkrat kombinirala hojo in govor. Kako se je Jasna izkazala na modni pisti, boste videli v soboto večer.

Glede na to, v kakšni oddaji se je znašel potencialni Jasnin sovoditelj, ga je oblekla v gorenjsko narodno nošo. Morate priznati, da gresta Taiji v gorenjski narodni noši in Jasna v japonskem kimonu prav čudovito skupaj in bi lahko bila krasen voditeljski par. Pa vendar ne bo šlo zlahka, kajti v oddaji se je oglasila tudi Taijieva sovoditeljica iz oddaje Jutro na Planetu Suzana Kozel. Jasni je namignila, da Taijija ne bi dala kar tako in naj bo ta večer raje le izjema. Suzana bo gledalce presenetila s harmoniko, na katero bo zaigrala Avsenikovo Na Golici. Pričakujete pa lahko tudi kakšen Taijijev vrisk.

Foto: Ana Kovač

Novinar Regon, ki se zaradi akcije "kdor pride prvič, pije zastonj" stalno preoblači v različne like, se bo v upanju na brezplačno pijačo našemil v starejšega Japonca. Vendar se bo kmalu izkazalo, da japonskih veščin kaj dosti ne obvlada, saj ne obvlada niti svojega izvajanja karate zamahov.

Foto: Ana Kovač

V izboru Naj pesem te pomladi Črnega Petra nam bodo novo pesem Gin predstavile simpatične Chicas, na glasbenem odru pa bodo nastopili še orkester harmonikarjev Bučar, ansambel Pogum, Tilen Lotrič, Ansambel Boršt, Harmonk'N Roll in Ansambel Razgled.

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.