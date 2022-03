Objokana voditeljica našla uteho pri prijatelju #video

Kviz Leta štejejo je vsak četrtek in petek na Planetu ob 19.45. Jutri bosta z nami pevca Nuška Drašček in Sebastian. Ne zamudite!

V kvizu Leta štejejo resda štejemo leta, a tudi denar. Do rezultata pa vedno prideta dva. To sta lahko sodelavca, prijatelja ali pa družinska člana. Pretekli teden sta se v kvizu pomerila najboljša prijatelja Tina Gaber in Mihael Kadivnik. Čeprav sta odšla domov praznik rok, sta nas vseskozi zabavala s komentarji in anekdotami, ki sta jih doživela med večletnim prijateljevanjem. Kako se je vse skupaj začelo, nam je razložil Mihael.

Danes ima Mihael svoje dekle, ki se odlično razume s Tino. O Tini pa pravi, da ima fanta vsaki dve leti. "Takrat pozabi name, ko je spet samska, pa se spomni name, saj potrebuje oporo," pove. A čeprav nam to razloži v smehu, ni daleč od resnice. Lahko bi rekli, da pri njiju res drži, da v nesreči spoznaš prijatelja. Tina pravi, da sta veliko prepotovala in doživela marsikaj, a tako zabavnega snemanja skupaj še nista doživela.

Že jutri pa nas čaka nov par. Z nami bosta glasbenika Nuška Drašček in Sebastian. Kviz Leta štejejo je vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu.

