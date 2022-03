Klemen Bučan brez dlake na jeziku: Franko Bajc in Jure Godler sta premajhna zanjo #video

Nocoj ob 19.45 nas na Planetu čaka še ena nadvse zanimiva oddaja Pri Črnem Petru. Med glasbenimi gosti bosta tudi Jan Plestenjak in Maraaya, posebna naloga pa čaka Klemna Bučana, ki se bo tokrat preizkusil kot sovoditelj Jasne Kuljaj. In katere so njegove prednosti?

Klemen Bučan nas na Planetu že zabava v oddaji Leta štejejo, zdaj pa se bo preizkusil v žanrsko nekoliko drugačni oddaji. Kot odličen stand up komik bo seveda poskrbel, da v oddaji smeha ne bo manjkalo, v njegovem načrtu pa je, da še prekosi predhodna kandidata Franka Bajca in Jureta Godlerja. Mu bo uspelo?

Klemen Bučan je prepričan, da mu bo. O tem je z nami spregovoril pred oddajo in razkril, kaj so njegove prednosti, v čem se najbolj ujemata z voditeljico Jasno Kuljaj in kako dobro se sploh poznata ter katera je njegova najboljša in najljubša imitacija, in pokazal, kako dobro se spozna na slovensko glasbo. Več v zgonjem videoposnetku.

Klemen Bučan bo Jasno Kuljaj postavil pred nenavaden izziv. Foto: Ana Kovač

Poleg voditelja kviza Leta štejejo bodo v tokratni oddaji nastopili tudi številni odlični glasbeni gostje. Na glasbenem odru bomo videli Jana Plestenjaka, Maraayo, Ansambel Petra Finka, Ansambel Smeh in Ansambel Spev. V oddaji bomo slišali tudi novi, že tretji predlog za naj pesem te pomladi Sladka mala premierno skupine Tequilla.

Foto: Ana Kovač

Oddaja Pri Črnem Petru bo na sporedu v soboto ob 19.45 na Planetu. Zamujene oddaje si lahko ogledate tudi v Planeteki.

