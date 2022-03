Tina Gaber se boji, da bi ta fotografija prišla v javnost #video

V kviz Leta štejejo z voditeljem Klemnom Bučanom, ki je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu, nocoj prihajata Tina Gaber in Mihael Kadivnik.

V kvizu Leta štejejo bomo nocoj spremljali Tino Gaber in Mihaela Kadivnika. Prijatelja sta že več kot deset let, zato se poznata do potankosti, v njuni družbi pa je vedno zabavno, saj sta oba brez dlake na jeziku. Dolgoletno prijateljevanje pa pomeni tudi veliko nerodnih situacij, skrivnosti in informacij, ki naj ne bi prišle na plano. Mihael nam je v intervjuju razložil, kakšna je Tina Gaber, ko je ne snemajo kamere, in ali je sploh kdaj neurejena.

Sovoditeljica Exatlona, lobistka, ljubiteljica živali, poleg vsega tega pa vplivnica. A takšno življenje ni zame, pravi Mihael. Oba se rada pošalita na svoj račun, imata enak okus za glasbo, medijska izpostavljenost pa je nekaj, pri čemer podjetnik potegne črto. Mihael se uspešno ukvarja z družinskim poslom, tokrat pa je le sprejel Tinino vabilo v zabavno oddajo Leta štejejo. Skupaj nas bosta zabavala že jutri, ko bosta ugibala leta neznancev.

Pravita, da sta se na snemanju zelo zabavala, in nič drugače ni v resničnem življenju. Tudi ko ni na odru, ima Tina rada kamero. Rada ovekoveči tudi kakšen neroden trenutek svojih prijateljev in tako zabava sledilce na družbenih omrežjih. A kaj, ko jim to ni vedno všeč. Kako je videti nedeljsko kosilo s Tino, nam je Mihael zaupal v spodnjem videu.

Kako se bosta v kvizu Leta štejejo odrezala Tina Gaber in Mihael Kadivnik, lahko preverite nocoj, v petek pa nas čaka partija šaha s šahistoma Lauro Unuk in Matejem Šebenikom. Kviz Leta štejejo je na sporedu vsak četrtek in petek ob 19.45 na Planetu.

