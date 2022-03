"Otroci nimajo filtrov in so včasih preveč iskreni" #video

"Včasih kar rada mimo ustrelim pri ugibanju let," prizna Alenka Godec na snemanju kviza Leta štejejo. Njena sotekmovalka Simona Vodopivec pa se dobro spomni, ko so pri njej glede let tudi ustrelili mimo, in to celo lastna hči. Simpatično anekdoto, ko jo je hči nevede postarala, nam je Simona zaupala v spodnjem posnetku.

Alenka in Simona sodita v generacijo, ki, statistično gledano, velja za najmočnejšo, še aktivno, pevsko generacijo. Sta prijateljici, obenem pa pevki, ki smo ju skupaj z Damjano Golavšek lahko spremljali v priljubljenih muzikalih, kot sta Mamma mia in Nune v akciji. Alenka in Simona se zato zelo dobro poznata, nocoj pa se bomo prepričali, ali sta tudi kaj tekmovalni. Ker sta rojeni tudi istega leta, sta na snemanju obujali spomini, kaj vse se je dogajalo davnega 1964.

