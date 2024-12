Ivan Trajković je na olimpijskih igrah leta 2012 v Londonu dosegel 11. mesto, v Tokiu devet let pozneje pa je bil še bližje kolajni, na petem. Bil je tudi bronast na svetovnem prvenstvu. Do samega vrha je zdaj prišel s svojim znanjem. V kvizu Joker je odgovoril pravilno na zadnje, 12. vprašanje in osvojil 20.000 evrov. To zanj ni bilo pretežko, saj je nedavno postal oče. Spraševali so ga, s koncem katerega tedna nosečnosti otrok postane donošen. Pravilen odgovor, ki ga je Trajkovič torej poznal, je bil 37.