Taekwondoistom vsega ena zmaga na EP

Slovenski taekwondoisti se sklonjenih glav vračajo z evropskega prvenstva v Beogradu. Edino zmago je v kategoriji do 87 kg dosegel veteran Ivan Trajković, ki je ugnal Ukrajinca Andrija Harbarja. V naslednjem nastopu je bil zanj usoden prvi nosilec Caden Cunnigham.

Slovenski tabor je največ pričakoval od Lina Kovačiča, ki je dobro formo potrjeval skozi vso sezono in bil v Beogradu tudi drugi nosilec kategorije do 74 kg. A položaja na lestvici Mariborčan ni potrdil na blazinah in v drugem krogu, v prvem je bil prost, ga je ugnal Grk Haralampos Floskonis.

Že uvodni dan je Domen Molj v kategoriji do 54 kg izgubil uvodno borbo s Sajadom Dadaševom iz Azerbajdžana, poraz pa je pripisal pretirani utrujenosti zaradi hujšanja za kategorijo. Istočasno je priznal, da bo nove priložnosti v prihodnje iskal v kategoriji do 58 kg.

Blizu zmagi je bil nato prav v kategoriji do 58 kg Nikolaj Bulatović, ki ga je z 2:1 premagal Izraelec Ori Patishi.