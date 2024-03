Tudi Patrik Divkovič med potniki za olimpijske igre v Parizu

Patrik Divkovič je imel v težki kategoriji kanček sreče z žrebom in preskočil prvo borbo, nato pa je gladko odpravil Poljaka Adriana Wojtowiaka. Za pot v Pariz je padel še bronast z zadnjega svetovnega prvenstva Belorus Artsjom Plonis.

"Bilo je zelo težko. Poljak je v prvi rundi celo vodil in šele na koncu sem zmogel preobrat. V drugi rundi se mi je odprlo in s 13:1 sem jo dobil predčasno," je v pogovoru za STA po nastopu v Bolgariji povedal vrhniški borec, ki je v prvi borbi dobil tudi potrditev, da je v dobri dnevni formi.

A nasprotnik je bil Plonis, bronast s SP, ki je pred tem v Sofiji odpravil olimpijskega podprvaka iz Tokia Makedonca Dejana Georgijevskega, tudi nosilca srebra z lanskih evropskih iger. "Dvoboj je bil izjemno izenačen. Prvo rundo je dobil Plonis s 3:2, drugo jaz zaradi večje aktivnosti, tretjo pa sem nato v svoj prid odločil z 2:1," je drugo borbo opisal 23-letni slovenski reprezentant.

"Izjemno sem vesel. Olimpijske igre so sanje vsakega športnika, v taekwondoju pa je to morda še dodatno težko, saj v vsaki kategoriji lahko nastopi le po 16 tekmovalcev. Odločilno je bilo, da sem verjel vase in vedel, da lahko zmagam. Želja je bila res velika," je še dejal nekdanji mladinski svetovni prvak.

Zdaj ga čaka priprava na Pariz. "Mislim, da sem že za turnir v Sofiji delal v šesti prestavi, a za Pariz bo treba najti še kakšno višjo. Zdaj se priprave začenjajo na novo."

Ivan Trajkovič je obvladoval prvo borbo z Romunom Mihaijem Adrianom Custescom, pa čeprav je slavil le z 2:1 v rundah. V drugi borbi pa je bil zanj premočan Nedžad Husić iz Bosne in Hercegovine.

