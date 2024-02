Najboljša Slovenca bosta v Ljubljani pilila formo pred kvalifikacijami za OI

Konec tedna bo v Ljubljani največji turnir v olimpijski različici taekwondoja v Sloveniji. Najboljša slovenska borca v tem športu Ivan Trajkovič in Patrik Divkovič bosta odprto prvenstvo Slovenije izkoristila za zadnje priprave pred olimpijskimi kvalifikacijami v prvi polovici marca.

Ljubljanski turnir bo po besedah organizatorjev privabil več kot 800 borcev iz 48 držav. Od tega jih bo kar polovica v članski kategoriji, zato bo predstavljal pomembno preizkušnjo tudi za slovensko reprezentanco.

Na čelu te sta Trajkovič in Divkovič, ki pa formo tempirata na 9. marec v Sofiji, kjer bo potekal olimpijski kvalifikacijski turnir. "Za naju bo turnir v Ljubljani predvsem odlična priložnost, da preveriva formo in še kaj popraviva pred turnirjem v Sofiji," je dejal dvakratni olimpijec Ivan Konrad Trajkovič.

Selektor Dragan Zarić:



Video:STA

Tekmovanje ranga G1 za zvezo WTF Slovenija predstavlja glavni organizacijski izziv leta. Skupaj bo na turnirju več kot tisoč udeležencev, zaradi bližine olimpijskih kvalifikacij pa pričakujejo tudi močno mednarodno udeležbo, je dejal predsednik zveze Zlatan Ranđelović. Proračun dogodka je ocenjen na okoli 160.000 evrov.

Slovenijo bo v članski kategoriji zastopalo osem tekmovalcev. Poleg Trajkoviča in Divkoviča bodo nastopili Domen Molj, Nikolaj Bulatović, Luka Rasković, Lin Kovačič, Nuria Karimi in Anastasija Ljubinković. "V Ljubljani bo veliko dobrih borcev, tako da bo to odlična preizkušnja za našo reprezentanco," je dejal trener reprezentance Dragan Zarić.

Ivan Trajković:



Video: STA

Najboljša slovenska borca sicer po intenzivnih pripravah trenutno še čutita nekaj utrujenosti, a bosta turnir uporabila za zadnje piljenje forme. Za izkušenejšega Trajkoviča bo to posebej še ena priložnost za preverjanje taktike po odločitvi, da zamenja težnostno kategorijo. Tako zdaj nastopa v nižjem razredu do 80 kg.

"Doslej sem v novi kategoriji nastopil na štirih ali petih turnirjih in sem zadovoljen, a še čakam na popoln nastop. Sprememba kategorije se je sicer izkazala za pravo odločitev. Kondicijsko sem dokazal, da sem pripravljen, tudi taktično sem zadovoljen, moja glavna prednost pa je moč," je dejal Trajkovič.

Patrik Divkovič:



Video: STA

Tudi Patrik Divkovič, ki nastopa v kategoriji nad 87 kg, je zadovoljen s svojo formo. "Zadnja dva meseca smo trdo delali, zato imam odlično priložnost, da si tokrat priborim prvi nastop na olimpijskih igrah," je svoj pogled proti Sofiji usmeril 24-letni borec. "V Ljubljani pričakujem enega ali dva borca, ki bosta nastopila tudi v Sofiji, tako da bo to dobra preizkušnja forme," je dodal.

Na odprtem prvenstvu Slovenije bodo v soboto nastopale mlajše kategorije, v nedeljo pa člani. Gledalci si bodo boje v Hali Tivoli lahko ogledali brezplačno.

Preberite še: