Tri slovenske zmage v Zagrebu

Slovenski taekwondoisti so v nedeljo odlično nastopili na odprtem prvenstvu Hrvaške v Zagrebu, tekmovanju serije G-1. Zmago so dosegli Domen Molj v kategoriji do 54 kg, Lin Kovačič v kategoriji do 54 kg in Patrik Divkovič v kategoriji do 87 kg. Ivan Trajković je v kategoriji do 80 kg osvojil bron.

Kovačič je do zmage prišel suvereno brez izgubljene runde, v finalu pa ugnal Čeha Tomaša Sittka, že pred tem pa so na poti do zlata "padli" Srb Strahinja Milinković, Nico Tonucci iz San Marina in Hrvat Ante Kovač.

Molj je v finalu premagal Bolgara Hristjana Georgijevae, po uvodnem prostem krogu pa tudi Srba Marka Mihajlovića in v polfinalu Ukrajinca Maksima Manenkova.

Trajković, četrti z zadnjih olimpijskih iger v Tokiu, se je zadovoljil z bronom. Po napornem uvodu, v katerem je premagal Srba Stefana Stojanovića z 2:1, je odpravil še Nemca Danyla Tarassenka z 2:0. Polfinale proti Hrvatu Mateju Nikoliću je nato predal brez boja.

Ivan Trajković se še privaja na menjavo kategorije. Foto: Reuters

"Sama tekma je bila dobra, nato sem bil preutrujen in preventivno sem se odločil, da ne nastopim. Pred dobrim tednom dni sem bil tretji na svetovnem pokalu v Latviji, nato sem odpotoval na veliko nagrado na Kitajsko. Domov sem prišel v soboto, vzel sveže stvari in šel takoj naprej na tehtanje v Zagreb. Bilo je preveč, od vsega skupaj sem dobil še malo vročine in nisem želel tvegati," je po tekmi povedal Trajković, ki je zamenjal kategorijo in ima zdaj opravka s precej lažjimi in hitrejšimi tekmeci.

Za hud tekmovalni ritem se je Trajković odločil prav zaradi menjave kategorij, za katero je moral znižati težo kar za 10 kilogramov.

"Februarja me v tej kategoriji čakajo olimpijske kvalifikacije v Nemčiji in vsekakor se moram na to kategorijo še malo navaditi. Tudi v preteklih letih so mi borbe manjkale, saj sem moral po olimpijskih igrah na operacijo dlani, imel sem huje poškodovano koleno, zato je bilo v zadnjih dveh sezonah kar nekaj nihanj," je še dejal.

Divković upravičil vlogo prvega favorita

Vlogo prvega nosilca je upravičil Divković. Uvodni krog je kot nosilec preskočil, nato pa premagal Srba Ivana Karajlovića, Danca Hassana Alija Amerja in v finalu še Madžara Kelena Baileyja.

Patrik Divković je upravičil vlogo prvega nosilca. Foto: Peter Bolz/Taekwondo Data

Na tekmi je manjkal Hrvat Ivan Šapina, ki je letos na svetovnih pokalih že zbral maksimalnih 40 točk, zato je bil Divković, ta je zdaj pri 38 točkah v tem seštevku, pred težko nalogo, da potrdi vlogo favorita na papirju.

"Vsekakor je malce težje, če si prvi nosilec, saj nekako veš, da ne smeš izgubiti in da so tekmeci morda še bolj motivirani proti tebi. A je šlo. Najbolj tesno je bilo v finalu, kljub temu vem, da sem ves čas nekako nadzoroval borbo in ritem," je po tekmi za STA povedal tekmovalec.

Po manjkajoči točki v svetovnem pokalu bo šel s sotekmovalci novembra še na Švedsko, dobro formo pa bo preizkusil verjetno še na balkanskem prvenstvu.