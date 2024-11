Molj do brona na EP v tekvondoju do 21 let

Domen Molj je v četrtek na evropskem prvenstvu v tekvondovju za tekmovalce do 21 let v Sarajevu v kategoriji do 58 kg osvojil bronasto odličje. V polfinalu ga je zaustavil Turek Enes Kaplan z 2:0, so zapisali pri krovni slovenski zvezi.

V konkurenci 45 tekmovalcev je Molj najprej odpravil Španca Davida Bello. Spektakularna je bila prva runda, ki jo je Molj po preobratu dobil s 27:23. Tudi v drugi je Molj zaostajal že 6:10, na koncu pa slavil z 19:12.

Tudi proti Avstrijcu Michaelu Neubauerju je varovanec Jureta Pantarja dobil prvo rundo po preobratu, drugo pa nato sproščeno z 20:8. V osmini finala je bil njegov tekmec Hrvat Jan Flegar. Prvo rundo je Molj dobil šele v zadnjih sekundah, ko je izid 9:9 spremenil v 12:9. V drugi je šlo gladko.

V četrtfinalu in s tem borbi za kolajno je bil slovenski tekmec drugi Španec Alex de Dios. Vsak od tekmovalcev je dobil po eno rundo, v odločilni tretji pa je Španec še povedel s 4:3, nato pa se popolnoma ustavil in Slovenec je pri vodstvu 17:5 predčasno dobil dvoboj in kolajno.

"V preteklosti se mi je velikokrat zataknilo v odločilnih borbah za kolajno. Vrhunsko pripravljen sem vedno zasedal peta mesta. Danes se je končno po petih težkih borbah vse poplačalo," je po tekmi za spletno stran slovenske zveze povedal Molj, obenem pa se zahvalil vsem, ki ga na športni poti podpirajo.

Lin Kovačič je v kategoriji do 74 kg zasedel peto mesto. Na poti do odličja ga je v četrtfinalu ustavil Estonec Aleksander Muskevits. V osmini finala sta izpadla Jaka Babić (do 74 kg) in Ožbolt Molj (do 54 kg).