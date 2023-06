Srebro za Divkovića, Jorgić ostal brez odličja

Darko Jorgić Foto: Grega Valančič/Sportida Darko Jorgić je v četrtfinalu izgubil s Portugalcem Marcosom Freitasem. Izid dvoboja je bil 2:4. "Nisem bil pravi, nisem našel ritma. Imel sem težave z njegovim servisom, s svojim nisem napravil nobene prednosti. Nikakor mi niso uspevali kratki servisi, žogice sem pošiljal predolgo, s tem pa omogočil, da je bil on tisti, ki je prevzemal pobudo. Sam pa sem ostal pasiven. Ne bom si ničesar očital, očitno je, da mi zaradi številnih tekmovanj manjka treninga. Upam, da bom po turnirju v Ljubljani imel nekaj časa za počitek, nato pa bom s treningi poskušal popravljati napake, ki so se mi v preteklosti že dogajale, in spet začel pot navzgor," je dejal Jorgić.

"Dokaz, kako je širok namiznoteniški vrh"

"Marcos se je očitno dobro pripravil na dvoboj. Analiziral je najina prejšnja obračuna in odigral mnogo bolje. Je pa njegova zmaga samo dokaz, kako je širok namiznoteniški vrh in kako močna konkurenca je tu." Hrastničan je obračun proti Portugalcu zelo slabo začel in je že zaostajal 0:3. S tem upanja ni izgubil, dobil je naslednja dva niza, a nato začel ponavljati napake iz prvih nizov, posledica je bil gladko izgubljen četrti niz. "Težko se je vrniti, ko zaostajaš z 0:3. Poskušal sem, ni mi uspelo."

Za Jorgića neuspeh v četrtfinalu ne pomeni katastrofe. Zaradi uspehov na prejšnjih evropskih turnirjih, tu ni mogel osvojiti veliko točk za kakovostno lestvico. Glede tega bo zanj bolj pomemben ekipni del iger, kjer bi si Slovenci že z eno zmago, prvo tekmo bodo odigrali proti Slovaški, priborili veliko točk, s tem pa bi se približali nastopu na olimpijskih igrah v Parizu.

Diković v tekvondoju osvojil srebro

Ivan Trajković je na evropskih igrah na Poljskem v tekvandoju v kategoriji nad 87 kilogramov izgubil uvodni dvoboj.

Patrik Divković, drugi nosilec v kategoriji do 87 kg, je v finalu osvojil srebrno odličje v borilni veščini tekvondo. V finalu je bil boljši Hrvat Ivan Šapin, lanski evropski prvak in letošnji svetovni podprvak. Divković, zadnji slovenski predstavnik v tem športu na evropskih igrah, je osvojil peto slovensko odličje v Krakovu. Zlato je osvojil doslej le atlet Kristjan Čeh.

Divković je bil kot drugi nosilec v prvem krogu prost, tako da je obračune v dvorani gorskega zimskega središča Krynica Zdroj začel v četrtfinalu in Madžara Kelena Baileyja ugnal z 2:0. Od desetega nosilca je bil po točkah boljši z 10:3 in 7:5. Naslednji tekmec je bil veliko močnejši, Španec Raul Martinez Garcia je bil tretji nosilec iger v kategoriji, a je izgubil z 0:2. Divković je slavil z 11:4 in 8:6. Finale je Šapin začel z vodstvom s 4:0 že po manj kot minuti. Z 8:3 se je končala prva runda. V drugi je Divković osvojil prvo točko, a je Hrvat hitro odgovoril in povedel s 3:1. Sledilo je obdobje Šapina, ki je s serijo udarcev povedel z 10:1.

Izkušeni olimpijec Ivan Trajković je v tekvondoju v kategoriji nad 87 kilogramov izgubil uvodni dvoboj. Šestega nosilca je z 2:0 po točkah ugnal enajsto postavljeni Nizozemec Bryan Zonderop. Trajkovića, ki je pred igrami napovedal boj za medalje, je Nizozemec v prvi rundi premagal z 11:4, v drugi pa z 8:6, s tem pa se slovenskemu borcu ni uspelo prebiti v četrtfinale. Trajković je bil sicer v zadnjem času lažje poškodovan, a je dejal, da ga to ne bi smelo ovirati na tekmovališču.

Strelka Urška Kuharič brez preboja med osmerico

Slovenska strelka Urška Kuharič je v kvalifikacijah s puško na 50 m v trojnem položaju s 583 krogi zasedla 15. mesto in se ni uvrstila med najboljšo osmerico, ki se bo borila za odličja. Živa Dvoršak je bila 33. (575 krogov) med 35 tekmovalkami.

Slovenska strelka Urška Kuharič je v kvalifikacijah s puško na 50 metrov v trojnem položaju s 583 krogi zasedla 15. mesto in se ni uvrstila med najboljšo osmerico.

Najboljša je bila Srbkinja Teodora Vukojević, mlada Kragujevčanka je bila lani evropska prvakinja. Tokrat v Vroclavu je bila prva s 594 krogi. Za uvrstitev v nadaljevanje tekmovanja je bilo dovolj 587 krogov. Kuharič je tako za tem dosežkom zaostala le za štiri kroge.

Dvoršak, Urška Hrašovec in Klavdija Jerovšek so v soboto na ekipni kvalifikacijski tekmi z zračno puško na 10 metrov zasedle osmo mesto (624,1 krog) in končale tekmovanje. Dvoršak je pred tem v kvalifikacijah z zračno puško na 10 metrov zasedla 17. mesto in ostala brez finala, kot tudi Hrašovec, ki je bila 20.

Lokostrelec Habjan Malavašič brez najboljših 16

Slovenskim lokostrelcem na evropskih igrah v Krakovu ne gre po načrtih. Hitro se je v olimpijskem ukrivljenem loku poslovil Den Habjan Malavašič, ki je v prvem krogu sicer gladko premagal Edija Dvoranija iz Kosova, nato pa je v boju za uvrstitev med najboljših 16 s 4:6 izgubil proti Italijanu Alessandru Paoliju, čeprav je vodil s 4:2. "Načeloma sem streljal dobro, je pa bilo nekaj strelov, ki mi niso uspeli, pri streljanju nisem imel pravega ritma. Boril pa sem se proti zahtevnemu tekmecu, Italijani so tukaj osvojili ekipno zlato kolajno. Za razliko od prvega dvoboja sem bil sproščen, prvega sem moral dobiti, v drugem pa sem se zavedal moči tekmeca in nisem imel česa izgubiti. Žal se ni izšlo," je dejal Habjan Malavašič, ki bo imel že čez mesec dni novo priložnost, ko bo v Berlinu svetovno prvenstvo.