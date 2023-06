Belgijsko atletsko reprezentanco je na mitingu prve divizije evropskega ekipnega prvenstva, ki te dni poteka v sklopu Evropskih iger na Poljskem, pred ženskim tekom na 100 metrov z ovirami doletela velika smola. Obe kandidatki za nastop na tehničnem sprintu sta se namreč poškodovali in reprezentanci je grozila izguba točk, ki bi utegnile biti še kako pomembne v boju za obstanek v prvi diviziji.

Team player 🤝



Shot Putter Jolien Boumkwo steps up for Belgium and runs the 100mH in 32.81 seconds to secure 2 points for her nation at European Team Champs 📈 pic.twitter.com/NJgD5tw8ST