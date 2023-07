Poljski smučarski skakalec Dawid Kubacki, ki je zadnjo zimsko sezono zaradi ženinih zdravstvenih težav končal predčasno, ima po vrnitvi v tekmovalni ritem razlog za zadovoljstvo. Na veliki skakalnici evropskih iger je ugnal vso konkurenco in se po zmagi najprej zahvalil ženi, nato pa zdravstvenemu osebju v bolnici za srčne bolezni, v kateri so pomagali njegovi ženi Marti.

Deset dni pred koncem sezone svetovnega pokala v smučarskih skokih je kot strela z jasnega prišla novica, da se Dawid Kubacki umika iz karavane. Poljak je nedolgo zatem pojasnil, da se zdravniki borijo za življenje njegove žene Marte, ki ima resne težave s srcem. Po nekaj tednih v bolnišnici se je Marta, s katero sta se letos razveselila drugega otroka, vrnila domov, 33-letnik pa se je maja postopoma vrnil k svoji športni ljubezni - smučarskim skokom.

Najprej jo je posvetil ženi, nato zdravstvenemu osebju

Ta teden je dočakal prve mednarodne tekme poletne sezone in pred domačimi gledalci predvsem na drugi posamični tekmi navdušil. Na srednji napravi je bil deseti, na veliki skakalnici pa je že po prvi seriji napovedal boj za odličja. Z odličnim finalnim skokom je z drugega mesta skočil do zmage in razveselil več tisoč ljubiteljev smučarskih skokov v Zakopanah.

"Ko so me prvič vprašali, komu posvečam to zlato kolajno, sem rekel, da Marti, a po premisleku sem si premislil. Posvečam jo vsem zdravnikom in medicinskim sestram iz Šlezijskega centra za srčne bolezni," so besede Kubackega povzeli pri Onet.pl. Žena si njegovega zmagovitega skoka ni ogledala na prizorišču, so si ga pa starši.

"Že pred tekmo smo trenirali na skakalnici Wielka Krokiew, zdaj se je vse razpletlo v redu. Pred drugim skokom sem vedel, kaj moram storiti, in uporabil svoje izkušnje," je po zmagi še dodal Kubacki.

Anže Lanišek je ob koncu sezone ob odsotnosti Kubackega takole poskrbel za lepo gesto. Foto: Grega Valančič/Sportida

Lanišek: Zaslužil si jo je

Poljski mediji so o Poljakovi zmagi povprašali tudi najboljšega slovenskega skakalca zadnje sezone Anžeta Laniška, ki se je ob koncu lanske zime v Planici izkazal z lepo gesto. Lanišek je takrat ob odsotnosti Kubackega tekmeca prehitel v skupni razvrstitvi in zasedel tretje mesto. Na zmagovalni oder je takrat prišel s kartonasto podobo prijatelja in s tem dal še enkrat jasno vedeti, da si Poljak zasluži mesto med najboljšimi tremi v sezoni.

"Zelo sem vesel Dawidove zmage. Zaslužil si jo je. Vsi vemo, kaj se je zgodilo njegovi ženi. Na skakalnico se je vrnil z dodatno močjo. Psihično je res močan. Želim mu vse najboljše," je po sobotni zmagi za poljske medije dejal šesti Lanišek in se zahvalil številnim poljskim navijačem, ki so si ogledali poletno preizkušnjo.