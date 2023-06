Zlato za Niko Križnar, še tretja kolajna za Niko Prevc

Slovenski športniki na evropskih igrah na Poljskem nadaljujejo z zbiranjem kolajn. Nika Križnar je bila na veliki skakalnici zlata, Nika Prevc pa srebrna. Slovenska tekmovalka v kikboksu Tyra Barada je bila uspešna v četrtfinalnem dvoboju in si je priborila sobotni polfinalni obračun ter s tem najmanj bron. To isto je nato uspelo še Urški Gazvodi in Tini Baloh.

Nika Križnar (277,4 točke) je na evropskih igrah v poljskih Zakopanah zmagala na veliki skakalnici. Druga je bila še ena Slovenka Nika Prevc (248,2), tretja pa Nemka Selina Freitag (245,8). Prevčeva je bila pred tem srebrna že na srednji skakalnici, v četrtek pa je skupaj s Križnarjevo, Timijem Zajcem in Anžetom Laniškom osvojila še bron na mešani ekipni tekmi. Petkovo preizkušnjo je na 13. mestu končala Katra Komar (194,0), Ajda Košnjek (179,2) je bila 17., Maja Vtič (169,9) pa 18.

V soboto se bodo smučarski skoki končali s tekmo skakalcev na veliki skakalnici.

Slovenija je doslej osvojila devet odličij na tretjih evropskih igrah. Pred tem so bili na Poljskem najprej uspešni trije atleti. Zlat je bil svetovni prvak Kristjan Čeh v metu diska, srebrni pa Tina Šutej v skoku s palico in Maruša Mišmaš Zrimšek v teku na 3.000 m zapreke. Športna plezalka Lucija Tarkuš je nato prišla do bronaste medalje na balvanih, za njo sta srebrni odličji osvojila še tekvondoist Patrik Divković v kategoriji do 87 kg in Nika Prevc. Slednja ima tako na teh EI tri odličja.

Kikbokserji bodo osvojili štiri kolajne

Tomaž Barada in Tyra Barada Foto: Športni center Barada/Facebook Slovenske tekmovalke v kikboksu Tyra Barada, Urška Gazvoda in Tina Baloh so bile uspešne v četrtfinalnih dvobojih na evropskih igrah ter so si v Myslenicah priborile sobotne polfinalne obračune in s tem že najmanj bronaste medalje. Tyri Baradi je to uspelo v dveh disciplinah.

"Zelo sem vesela že prvega odličja, ki sem ga dosegla, a si obe želim v nedeljo pozlatiti. Pričakovala sem zmago nad Avstrijko v prvem mojem današnjem boju, saj sva se že večkrat borili in sem bila boljša. V lahkem kontaktu pa sem prva nosilka turnirja. Ta položaj sem si priborila lani na evropskem prvenstvu. To tekmovanje je namreč dalo udeležence evropskih iger. Moral si biti med prvo osmerico na EP, da si si izboril nastop na tem tekmovanju na Poljskem. Tako sem bila vesela že uvrstitve na EI, in to v dveh disciplinah," je pojasnila Barada.

Odprla je slovenski tekmovalni dan v kategoriji do 50 kg. V borbi za točke je prepričljivo z 11:1 izločila Avstrijko Liso Heim. Zvečer je kot zadnja v slovenski vrsti nastopila še v lahkem kontaktu. Njena tekmica je bila Gruzijka Lika Kečagmadze, ki ni bila konkurenčna Mariborčanki.

Luka Čengija je v polnem kontaktu do 75 kg izgubil po točkah z 0:3 proti domačinu Jakubu Pokusu. Madžar Martin Balint je z 11:7 prav tako v boju za točke, v kategoriji do 74 kg je izločil Alija Botonjića.

V popoldanskem in večernem delu je Erika Zorna v boju na točke do 84 kg s z 19:8 gladko premagal Irec Conor Johnson McGlinchey. Baloh je prav tako tekmovala v boju za točke in v kategoriji do 70 kg s 14:13 ugnala Nemko Stefanie Megerle za preboj v polfinale. Slednje je uspelo tudi Gazvodi, v lahkem kontaktu do 63 kg je s 3:0 ugnala domačinko Moniko Puzio Nieszporek. Žigi Zagoranskemu pa v lahkem kontaktu do 63 kg ni uspelo, s 3:0 je bil boljši Nemec Anis Triqui.

V soboto bodo polfinalni obračuni, v nedeljo pa finalni.

Slovenski strelci obstali v kvalifikacijah

Jasmina Maček Foto: Vid Ponikvar Jasmina Maček je v streljanju na glinaste tarče na evropskih igrah v Vroclavu po drugem mestu v četrtek kvalifikacije končala na 20. mestu in se ni uvrstila v finale osmerice. To ni uspelo niti njenemu bratu Boštjanu Mačku, ki je bil 27. Na 14. mestu je kvalifikacije s hitrostrelno pištolo na 25 m končal tudi Jože Čeper, ki je s 572 krogi finale osmerice zgrešil za osem krogov.

Jasmina Maček je bila po prvem dnevu v dobrem položaju, saj je bila druga. S 113 zadetimi tarčami je končala drugi dan tekmovanja in močno nazadovala med tridesetimi strelkami v trapu. Boj za odličja se ji je izmuznil za pet zadetih tarč. Njen brat Boštjan je bil po prvem dnevu šele 22., vendar njegov zaostanek za najboljšimi ni bil velik. Drugi dan je izgubil še pet mest s 116 zadetimi tarčami, za finale bi jih moral zadeti 121.