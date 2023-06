Slovenski sabljači zadnji v Krakovu

Slovenski sabljači so na evropskih igrah na ekipni tekmi v disciplini sablja zasedli zadnje, 16. mesto. Potem, ko so izgubili tekmo osmine finala proti olimpijskim podprvakom Italijanom, so v nadaljevanju izgubili tudi naslednje dvoboje za razvrstitev od 9. do 16. mesta. Premagali so jih Poljaki, Irci in na koncu še Grki.

Slovenci so po pričakovanju izgubili prvi dvoboj. V osmini finala so Petra Krajnca, Lovra Fijavža Bačovnika in Teia Žorža Zavirška prepričljivo premagali Italijani, ki so dobili vseh devet posamičnih obračunov.

Motivirani Slovenci, ki so se v Krakov prišli predvsem učit, so sicer dvoboj dobro začeli. Mladi, 20-letni Peter Krajnc, sicer slovenski državni prvak, se je odlično upiral lanskemu evropskemu podprvaku Luci Curatoliju, izgubil je le s 4:5. Dober odpor je v drugem dvoboju svojemu tekmecu nudil tudi Lovro Fijavž Bačovnik, to pa je bilo tudi vse od enakovrednega dvoboja med drugo in 15. postavljeno reprezentanco.

Podobno brez možnosti so bili tudi proti Poljakom, medtem ko sta bila dvoboja proti Irski in Grčiji bolj enakovredna, a do častne zmage niso prišli.

