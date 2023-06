Nika Prevc evropska podprvakinja!

Krakow oziroma Zakopane gostijo premierne evropske igre, na katerih se za odličja merijo tudi smučarske skakalke in skakalci. Igre so v smučarskih skokih odprle skakalke s preizkušnjo na srednji napravi. Fantastično je s prvo tekmo nove sezone opravila Nika Prevc, ki je s 97,5 in 100,5 metri za vsega 0,3 točke zaostala za Avstrijko Jacqueline Seifriedsberger, ki je skočila 99 in 98,5 metrov ter je za zlato odličje zbrala 262,6 točk. Bron je z zaostankom 20 točk osvojila še ena Avstrijka, Marita Kramer s 100 in 93.5 metri.

Tik za zmagovalnim odrom sta končali še dve Slovenki. Nika Križnar je s 93 in 98 metri za medaljo zaostala štiri točke, rezultat kariere je s petim mestom postavila Katra Komar s 93,5 in 95,5 metri ter 5,8 točkami zaostanka za stopničkami.

Maja Vtič je skočila 84,5 in 89 metrov ter je zaokrožila prvo petnajsterico, sijajen slovenski uspeh pa je na 19. mestu zaokrožila mlada Ajda Košnjek z 81 ter 85 metri in 189,7 točkami.

Naša edina triatlonka 17.

Slovenska triatlonka Tjaša Vrtačič je bila 17. v olimpijski razdalji na evropskih igrah na Poljskem. Po 27. dosežku plavanja je bila Kamničanka najboljša po 40 km kolesarjenja in je tek na 10 km začela prva. Zmagala je Norvežanka Solveig Lovseth (1:57:05), Vrtačič je zaostala dve minuti in 31 sekund.

Tjaša Vrtačič ima še vedno možnost, da nastopi prihodnje leto na olimpijskih igrah v Parizu. Foto: OKS/Aleš Fevžer

"Zelo zadovoljna, da sem z malo slabšim plavanjem prišla tako visoko. Na kolesu sem skušala biti ves čas v ospredju in smo kmalu ujele najboljše. V teku je bilo kar težko, saj sem veliko moči porabile že med kolesarjenjem.Nisem pričakovala tako visoke uvrstitve in to je potrditev velikega napredka letos," je pojasnila Tjaša Vrtačič, edina slovenska triatlonka na teh igrah.

"Vesela sem tudi, da ni deževalo med kolesarjenjem, ampak je začelo šele v teku. V plavanju smo se zelo prerivale, ampak to je običajno. Kljub temu, da mi ta del tekme ni šel najbolje, sem dobro nastopila na tekmi, saj sem si pred startom želela biti v prvi polovici, pa sem to zelo presegla," je dodala Vrtačič

Še vedno ima možnosti za nastop na OI v Parizu

Študentka fizioterapije, končuje diplomo, triatlon trenira 15 let, šele letos pa se s tem športom ukvarja poklicno. Ima še vedno možnost, da nastopi prihodnje leto na olimpijskih igrah v Parizu.

Po plavanju je bila 27., po 1500 metrih prvega dela je imela minuto in 23 sekund zaostanka za vodilno. Zelo je napredovala v kolesarjenju. Sprva je bila okrog 20. mesta, potem pa je v drugem delu še pospešila in se prebila po 20 kilometrih na sedmo mesto, 2,7 kilometra pozneje pa je bila še mesto višje s dvema sekundama zaostanka za vodilno Italijanko Vereno Steinhauser.

V nadaljevanju je padla iz deseterice (11.) in iz vodilne skupine, še vedno pa je bila z desetimi sekundami zaostanka na čelu druge skupine. V zaključku drugega dela se je znova znašla med deseterico z le dvema sekundama zaostanka za vodilno četverico. Dva kroga pred koncem je bila 18-članska skupina na čelu združena, tako je bilo tudi v cilju kolesarstva po 30 kilometrih.

Vrtačič je tek na 10 km začela prva, ravno tedaj pa je začelo močno deževati. Slovenka je po kilometru in pol nazadovala na 14. mesto, 13 sekund je bila za vodilno Steinhauser. Po 2,5 km je bila 16. (+0:29), po 3,8 km pa 18. (+0:47). Po polovici teka je bila z minuto zaostanka še vedno 18.

Kilometer in dvesto metrov pozneje je ostala na istem mestu, a s še dvajsetimi sekundami več zaostanka za tedaj vodilno Belgijko Jolien Vermeylen, z dobrim finišem je Slovenka pridobila še eno mesto.

Vermeylen je šla v zadnji krog v vodilni trojici, v kateri sta bili še Francozinja Audrey Merle in Lovseth, še nekaj tekmovalk pa je bilo v igri za zmagovalni oder. Za Lovseth je bila deset sekund pozneje v cilju druga Avstrijka Julia Hauser, tretja je bila Vermeylen, ki je zaostala 12 sekund.

Denis Bola Ujčič (na sliki) in Jože Čeper sta končala tik pod stopničkami. Foto: OKS/Aleš Fevžer

Strelca Denis Bola Ujčič in Jože Čeper četrta na mešani ekipni tekmi

Slovenska strelka Denis Bola Ujčič in strelec Jože Čeper sta bila četrta na mešani ekipni tekmi s hitrostrelno pištolo na 25 metrov na evropskih igrah na Poljskem. V Vroclavu je bila v boju za bron s 17:11 boljša Norveška.

Po prvem delu kvalifikacij sta bila Slovenca s 532 krogi osma in sta se kot zadnja uvrstila v drugi del kvalifikacij.

Tam je bila slovenska dvojica tretja s 365 krogi in se je prebila med štiri reprezentance, ki so se nato borile za odličja. Napredovale so še Ukrajina (377), Češka (374) in četrta Norveška (362).

Prvi dve reprezentanci iz drugega dela sta se pomerili za zlato, tretja in četrta pa za bron. Denis Bola Ujčič in Jože Čeper sta se tako na strelski črti pomerila z Olejem Haraldom Aasom in Helen Aune. Slednja sta bila prepričljivo boljša.

Šimunović izpadel v osmini finala

Jure Šimunović je poskrbel za edino slovensko zmago v boksu. Foto: OKS/Aleš Fevžer Slovenski boksarji se iz Krakova vračajo z le eno zmago. Jure Šimunović jo je dosegel v kategoriji nad 92 kilogramov, danes pa se je po osmini finala poslovil, potem ko je izgubil dvoboj z Grkom Stilianosom Ruliasom. Grku je zmago dosodilo vseh pet sodnikov, čeprav je bil boj kar enakovreden.

"Ni bilo tako, kot sem pričakoval. Bil je boljši, videti je bilo, da je bolje telesno pripravljen. Poleg tega ima tudi več izkušenj, kar se je danes dobro pokazalo. Lahko rečem samo kapo dol. Sam bom moral pridobiti izkušnje, to je bil moj prvi večji turnir. Treba bo delati, še vedno verjamem, da se lahko uvrstim na olimpijske igre. Sem pa načeloma kar zadovoljen s tem, kar sem tukaj pokazal," je dejal Šimunović, ki se z boksom ukvarja šele dve leti.

S tem, kar so pokazali na igrah, je zadovoljen tudi trener Saša Taraniš: "Kaže se napredek. Aljaž Šircelj je imel veliko smole pri žrebu in je dobil najboljšega borca, a se mu dobro upiral. Tudi Dejan Leburić je pokazal solidno predstavo, vendar vse to ni bilo dovolj za več kot eno zmago. A ne bomo vrgli puške v koruzo. Še vedno verjamemo, da se kdo lahko uvrsti na olimpijske igre. Imamo pa nekaj težav, saj so na olimpijskih igrah in posledično tudi tu spremenili kategorije, tako da so morali eni v nižjo, drugi pa v višjo. V Parizu bo tako le sedem kategorij, še na svetovnem prvenstvu letos jih je bilo več," je dejal Taraniš.

Jan Golobič na EI z mečem presenetil domačina

Meta Mali je v prvi predtekmovalni skupini zasedla sedmo mesto in končala EI. Foto: OKS/Aleš Fevžer Na evropskih igrah na Poljskem je z mečem Jan Golobič, ki je na četrtem mestu končal dvoboje v 11. predtekmovalni skupini, nato s 14:13 presenetil desetega nosilca, domačina Mateusza Antakiewicza.

Golobič, 55. na lestvici na tem turnirju, je nato v drugem obračunu za preboj med najboljših 16 klonil s 13:15 proti Slovaku Alexu Duducu, 42. nosilcem.

"Bil sem neobremenjen glede rezultatov, to se je poznalo. Uvrstitev med prvo polovico sem presegel. Poljaka sem na domačem terenu premagal, čeprav je bil deseti nosilec. Malo moči mi je zmanjkalo v dvoboju pri Slovaku," je pojasnil Golobič.

Meta Mali je v prvi predtekmovalni skupini zasedla sedmo mesto in končala EI.

Lokostrelke končale tekmovanje pred boji za medalje

Lokostrelke Ana Umer, Žana Pintarič in Urška Čavič so z ukrivljenim lokom končala nastope na evropskih igrah v Krakovu še pred boji za medalje. Najvišje sta prišli Ana Umer in Urška Čavič, slednja je morala v osmini finala priznati premoč prvi s svetovne lestvice, Penny Healey iz Velike Britanije.

Penny Healey je bila s 6:0 premočna za slovensko lokostrelko, a izid je bil kar tesen, nizi so se končali s 27:26, 28:26, 29:27.

Urška Čavič, Ana Umer in Žana Pintarič so nastope na evropskih igrah v Krakovu še pred boji za medalje. Foto: OKS/Aleš Fevžer

"Ves teden sem imela težave z opremo, s kraki na loku, na katerem se spreminjajo nastavitve in je bila to kar mala loterija. Upala sem, da bo danes lok sodeloval. Z Britanko sem bila tesen dvoboj in sem zadovoljna s tem, kaj mi je uspelo danes. Vedela sem, da je Healey dobra lokostrelka, a tudi sama zase vem, da sem dobra. Prvi današnji dvoboj pa je bil kar dolg, sem morala še ugotavljati, kako se obnašajo puščice, tako zaradi loka samega kot tudi zaradi močnega vetra," je povedala Urška Čavič.

V šestnajstini finala se je na črto postavila skupaj z Izraelko Mikaello Moshe. Po petih nizih je zmagala s 6:4 (26:25, 23:25, 27:26, 28:29 in 27:23).

Kapetanka ekipe Ana Umer se je uvodoma pomerila z reprezentančno kolegico Žano Pintarič ter se po zmagi v izenačenem dvoboju s 6:2 (26:22, 26:26, 26:25, 27:27) uvrstila v osmino finala. Tam je morala nedolgo zatem z 0:6 priznati premoč Španki Elii Canales. Slednja je dvoboj v nizih dobila z 28:26, 29:23 in 29:19.

"Današnji nastopi so bili taki kot v kvalifikacijah. Bilo je slabo in dobro. Morala bom delati na tem, da ne bom imela zelo slabih strelov v dvobojih. V medsebojnem reprezentančnem obračunu pa sem unovčila izkušnje. Žana Pintarič je prvič stala na črti v finalih na članskih velikih tekmah in sem ponosna nanjo, kako je prestala ognjeni krst," je dejala Umer.

"Bil je zelo vetroven dvoboj, vesela sem, da sem izkusila finalni oder. Kar grozno je bilo na sicer na začetku, šele po nekaj strelih je popustila živčnost. Kljub porazu je bila to moja velika šola za naprej," pa je dejala Pintarič.

S tem so se dan pred posamičnimi obračuni za medalje končali nastopi slovenskih lokostrelcev in lokostrelk, ki se jim je želena medalja na teh igrah izmuznila.

