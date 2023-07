Eva Terčelj reševala slovensko čast. Peter Kauzer: Po toči zvoniti je prepozno.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eva Terčelj si je na evropskem prvenstvu v Krakovu kot edina med Slovenci priborila finalni nastop v kajaku. Čeprav v kvalifikacijah ni blestela, se je pravočasno zbrala, v polfinalu pokazala dobro vožnjo in zabeležila peti čas. V finalu je dobro vožnjo ponovila, dosegla pa tudi enako uvrstitev.

"Peto mesto je lep rezultat. Seveda si želiš še več, a danes nisem bila tako blizu kolajni. Tudi, če ne bi bilo dotika, ne bi bila med boljšimi. Vožnji sta bili korektni, a vseeno ne dovolj dobri za odličje. Me pa veseli, da sem se po težavah v kvalifikacijah uspela 'resetirati' in dobro pripraviti na naslednje vožnje. Dokazala sem, da sem zraven, sem zadovoljna," je peto mesto kot uspeh ocenila Ljubljančanka.

V vožnji je naredila nekaj napak, kot sama pravi, pa bi morala biti v nekaterih kombinacijah bolj natančna. "Proga je zahtevna. Ne toliko tehnično, kakor zaradi dejstva, da moraš biti ves čas zbran zaradi velike možnosti dotika. Napake so bile, če bi hotela biti na zmagovalnem odru, bi morala nekatere kombinacije odpeljati bolj natančno, samega dotika pa se niti dobro ne spomnim, bil je zelo rahel," je dejala Terčelj in dodala, da bi si morala ogledati vožnjo olimpijske in svetovne prvakinje Ricarde Funk, če bi hotela bolj natančno vedeti, kje je izgubljala čas.

Nemka je namreč pokazala fantastično predstavo in kljub dotiku povsem potolkla tekmice. Drugo mesto je osvojila Poljakinja Klaudia Zwolinska, bronasta pa je bila Čehinja Tereza Fišerova. Terčelj je za bronom zaostala več kot štiri sekunde. Preostali Slovenki sta izpadli v polfinalu. Eva Alina Hočevar je zasedla 15. mesto, Ajda Novak je s 50 kazenskimi sekundami premagala le dve tekmovalki, osvojila je 28. mesto.

Kauzer: Iz tega tekmovanja ne morem izvleči pozitivnih stvari

Proga v Krakovu pa še naprej ostaja zakleta za slovenske kajakaše. Na njej nikoli ni bilo veliko uspehov, to pa se ni spremenilo niti na evropskem prvenstvu, ki poteka v okviru evropskih iger. Vsi trije so ostali brez finala, Peter Kauzer ga je zgrešil za las, zasedel je 11. mesto.

Občutki po kvalifikacijah ga sicer niso prevarali, v polfinalu je bil na progi hiter, zabeležil je tretji čas, a ga je pokopal dotik vratc, ki ga je potisnil na 11. mesto. Za desetim, s katerim bi si zagotovil finale je zaostal le 15 stotink sekunde.

Peter Kauzer je za las ostal brez finala. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

"Iz tega tekmovanja ne morem izvleči pozitivnih stvari. Nisem se uvrstil v finale, rajši bi bil 30. kot 11., za povrh samo 15 stotink za desetim. Trenutno mi gre vse na živce, ne morem drugega reči. Mogoče se mi je vrnilo, da sem kritiziral to progo, na kateri mi je v karieri uspela ena sama vožnja, le enkrat sem bil na stopničkah," ni bil posebej razpoložen za pogovor nekdanji olimpijski podprvak, ki se je obremenjeval predvsem zaradi napake na 17. vratcih in dveh kazenskih sekund.

"Počakal sem, da me je rola zadržala, a sem vseeno zadel vratca. Bolje bi bilo, da bi jih udaril, saj ne bi tudi izgubil na času. Zdaj je, kar je, po toči zvoniti je prepozno," je dejal Kauzer, ki je do zadnjega nastopa upal, da bo ostal med deseterico, kot zadnji ga je prehitel najhitrejši v kvalifikacijah Martin Dougoud.

Švicar je bil spet najhitrejši na progi, zaradi dveh kazenskih sekund je zasedel tretje mesto, nato pa je v finalu zaostal le za branilcem naslova in aktualnim olimpijskim prvakom Čehom Jirijem Prskavcem. Bronasto kolajno je osvojil olimpijski prvak iz Ria Britanec Joseph Clarke.

Druga dva slovenska predstavnika, mlada in neizkušena, 16-letni Žiga Hočevar ter Lan Tominc, sta zasedla 30. oziroma 32. mesto, prvi si je prislužil štiri kazenske sekunde, drugi pa kar deset.

Kajakaše in kajakašice popoldne čakajo še kvalifikacije v krosu.