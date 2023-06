Urankar presenetil kajakaški svet

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

EP v kajaku in kanuju na mirnih vodah

Anže Urankar je bil kar nekoliko presenetljivo prvo slovensko ime v finalu evropskega prvenstva v kajaku in kanuju v šprintu na 200 metrov, ki poteka v sklopu evropskih iger v Krakovu. Specialist za divje vode, ki se je šele letos resneje lotil mirnih vod, je za malo ostal brez kolajne, v močni konkurenci pa je zasedel peto mesto.

Izkušena veteranka Špela Ponomarenko Janić je v ženski konkurenci osvojila šesto mesto. Nadejala se je, da se lahko vmeša v boj za odličja. Po pričakovanjih je zmagala Danka Emma Jörgensen, drugo mesto je zasedla Srbkinja Milica Novaković, bron pa je osvojila Portugalka Francisca Laia. Pri moških je bil najboljši Portugalec Messias Baptista pred Švedom Pettrom Menningom in Latvijcem Robertsom Akmensom.

Urankarja poznamo z divjih vod. Foto: Nina Jelenc "Še eno presenečenje. Zame je bil to velik uspeh in tudi presenečenje, da sem se sploh uvrstil v finale, zdaj pa sem bil celo blizu odličja. Škoda, da ni pihalo v hrbet, ampak v prsi, saj bi mi pomagalo, da bi bil za 20 kilogramov lažji od tekmecev. A zaradi tega nimam grenkega priokusa. Peto mesto je odlično, pomeni dokaz, da sem odlično pripravljen in da lahko tudi 'divjevodaši', za kar se še vedno imam, kosamo s specialisti. Res pa je, da najbrž le v najkrajši disciplini," je bil dobre volje Anže Urankar, ki je požel precej zanimanja tudi med tekmeci.

"Od nikjer sem se pojavil. Niso me poznali, jaz nisem poznal nikogar. Govorili so mi, da sem v konkurenci velikanov, a se nisem nikogar ustrašil. Nisem občutil nobenega pritiska, odveslal sem tako, kot sem zmožen. Pri tem pa sem marsikoga presenetil. Srbi mi že ponujajo trening, sam pa se še nisem odločil, ali bom ostal pri svoji ljubezni divji vodi ali bom bolj resno tekmoval na mirnih vodah," je dejal dvakratni svetovni prvak v šprintu na divjih vodah, ki je pred tem nastopal tudi v kvalifikacijah na 500 metrov in namerno izpadel. "Hotel sem privarčevati nekaj moči, hotel sem se le malo razveslati."

"Nisem razočarana, moj cilj je le avgustovsko svetovno prvenstvo. Seveda se želela več, a ni šlo. Sem pa zadovoljna, da sem se na 200 sploh uvrstila v finale. Včerajšnji start je bil mnogo boljši kot današnji. Danes me je pri drugem zavesljaju vrglo na stran, izgubila sem ravnotežje, potem pa razpadla. Nimam še konstantnosti, a to bom vzela za šolo za naprej. Treba bo še delati," ni bila posebej razočarana 41-letna Koprčanka, ki je nato izpadla v polfinalu na 500 metrov, v svoji skupini je bila šesta.