Velikodušna poteza Hrvata, ki je pomagal našemu športniku

Na tokratnem ekipnem prvenstvu stare celine, ki poteka v okviru 3. evropskih iger na Poljskem, je bila Slovenija ves čas na tretjem mestu po posameznih dnevih, po prvem je imela sicer le 7,5 točke prednosti pred četrto Romunijo. Pred zadnjim dnevom prvenstva je Slovenija zbrala 265,5 točke. Četrta Litva je z 231 točkami že precej zaostajala, a je dotlej ves čas tretjo Slovenijo prehitela tik pred koncem dramatičnega večera.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Končno odločitev o napredovanju je prinesla prav zadnja odločitev EP druge lige, mešana štafeta 4 X 400 m. Za Slovenijo, ki je imela na četrtem mestu le 2,5 točke zaostanka, so nastopili Lovro Mesec Košir, Agata Zupin, Rok Ferlan in Anita Horvat.

Slednja je Slovenji priborila zmago z najboljšim izidom sezone na svetu (3:14,72), Litva pa je bila četrta in s tem v končni razvrstitvi za las ugnala Slovenijo. Četverica v štafeti je dosegla tudi slovenski rekord, prejšnjega je (3:20,66) zabeležila junija 2019 na prejšnjih EI v Minsku.

Na koncu so zmagali Madžari (456,5) pred Ukrajino (435,5), tretja je bila Litva (372,5), četrta pa Slovenija (372). V naslednjih treh dnevih bo na stadionu Šlask nastopilo še 16 reprezentanc prve lige, potem bodo znani tudi dobitniki medalj evropskih iger v kraljici športov.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Tretjo slovensko zmago na ekipnem EP po slavju Kristjana Čeha in Tine Šutej dan prej je pred četrto štafeto pričakovano vpisala Maruša Mišmaš Zrimšek na 3000 m zapreke (9:23,41).

"Na startu sem se zelo slabo počutila, me je resno skrbelo, sem čutila ves ta pritisk, da moram za ekipo priti do konca. Bolelo me je v trebuhu, ker sem spila več vode, kot navadno, ker je zelo vroče. Potem pa je steklo in sem tekla brez težav," je pojasnila slovenska rekorderka v "stiplu".

Prisilila se je tudi, da je skakala prek ovir na levo nogo. "Prejšnji teden me je zabolelo v desni nogi. Tako sem skakala na levo nogo, ki je bil pred časom operirana in nanjo potrem nisem več pristajala. Prvi skok je bil zelo slab, potem pa je šlo gladko. Sedaj bom lahko prek ovir pristajala na obe nogi, kar me res veseli. Zelo uspešen dan zame," je dodala Mišmaš Zrimšek.

Matevža Šuštaršiča so odnesli s tekmovališča

Dan se je, tako kot predzadnji, za slovensko zasedbo začel slabo, zaradi poškodbe je v ciljni ravnini na 200 m odstopil Matevž Šuštaršič, ki je bil sicer dobro na poti k visoki uvrstitvi. Obležal je ob progi in so ga morali odnesti s tekmovališča.

Potem je slovenska rekorderka v metu kopja Martina Ratej zasedla sedmo mesto z le 56,14 m. Dejala je, da na treningih meče prek 63 m, kar bi bilo tu dovolj z zmago.

Velika prednost Slovenije pred Litvo se je zmanjšala po še nekaj neprepričljivih predstavah na 14 točk. Potem pa je zmago na 3000 m zapreke dosegla Mišmaš Zrimšek, šesto mesto, več od pričakovanj, pa v suvanju krogle Blaž Zupančič (19,20 m) in Slovenija je bila sredi večera trdneje tretja, potem pa se je prednost znova stopila in tik pred koncem je Litva prehitela Slovenijo.

Foto: Peter Kastelic/AZS

Pomagal mu je Hrvat

Druga poškodba v ekipi, Vida Botolina, je prinesla veliko športno potezo Hrvata Dina Bošnjaka. Ta je Botolina dolgo dobesedno nesel v cilj in bil zato zadnji, a so Slovenca pozneje diskvalificirali in ni bil 15.

Šesta je bila v nadaljevanju v skoku v višino (1,84 m) Lia Apostolovski, ki kandidira za komisijo športnikov v Svetovni atletiki; volitve bodo avgusta med svetovnim prvenstvom v Budimpešti.

Šesta mesta, v metu kopja ga je dosegel tudi Anže Durjava, so bila druge najvišje uvrstitve slovenske dneva, mesto nižje je bila še Veronika Sadek z osebnim rekordom na 1500 m (4:14,59).

Skupna reprezentanca atletinj in atletov Slovenija ni še nikoli nastopila v najmočnejši ligi, je pa slovenska ženska vrsta 28. in 29. junija leta 1998 tekmovala v ruskem St. Petersburgu med osmimi najboljšimi ženskimi reprezentancami Evrope. V takratni super ligi je reprezentanca na čelu s srebrno na olimpijskih igrah v Atlanti (1996) Brigito Bukovec, ki je dosegla edino zmago v teku na 100 m ovire, osvojila 45 točk in izpadla na zadnjem mestu.

