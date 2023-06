Slovenski košarkarji 3x3 izgubili z Belgijo in Španijo

Slovensko ekipo sestavljajo Adrian Hirschmann, Milorad Sedlarević, Jure Ličen in Jakob Strel. Četverica bo v petek igrala zadnjo tekmo ob 16.10 z Latvijo, ki si je z dvema zmagama že zagotovila napredovanje.

Slovenci so bili proti Belgijcem povsem nemočni. Nekako so še držali do izida 5:8, nato pa so Belgijci začeli večati razliko in zanesljivo zmagali. Nekoliko bolj enakovredni so bili Slovenci Špancem. Do izida 13:13 se nobena izmed ekip ni priigrala večje prednosti, nato pa so Španci dosegli štiri zaporedne točke. Slovenci so se v nadaljevanju po košu Sedlarevića še približali na 17:18, toda to je bili tudi vse, kar jim je do konca uspelo.

