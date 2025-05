Ajša Sivka brez naslova v francoskem DP

Mlada košarkarica Ajša Sivka, ki so jo kot prvo Slovenko v zgodovini izbrali v prvem krogu nabora lige WNBA, je s francoskim Tarbesom izgubila v finalu državnega prvenstva. Sara Vujačić je s CAB Estepono napredovala med španske prvoligaše. Sivka se je soigralkam na pripravah v Mariboru pridružila že v ponedeljek, Vujačić bo treninge začela danes.

Selektor Georgios Dikaulakos ima tako na voljo 16 košarkaric, pogreša le še Jessico Shepard, so zapisali pri Košarkarski zvezi Slovenije (KZS).

Tarbes Ajše Sivka v velikem finalu DP ni zmogel novega presenečenja. Potem ko je prvo tekmo proti Landesu na domačem parketu dobil, je na gostovanju dvakrat izgubil ter ostal brez naslova. Druga tekma se je končala z 51:44, tretja pa s 84:51 za zmagovalke.

Slovenska reprezentantka, za katero je izjemna sezona, je na prvi dosegla tri točke, pet skokov ter dve podaji in na drugi pet točk, skok ter podajo.

V Španiji se napredovanja v prvoligaško druščino veseli Vujačić. Na zaključnem turnirju četverice je v polfinalu s soigralkami odpravila Mallorco.

Vujačić je k zmagi prispevala pet točk, skok in podajo. V finalu je nato ugnala še Unicaja Malago in slavje se je lahko začelo. Estepona bo namreč prvič v zgodovini igrala v prvi ligi. Slovenska branilka je v finalu zabeležila osem točk, skok in tri podaje.

Selektor slovenske ženske reprezentance Dikaulakos se je od italijanskega Schia poslovil z novim naslovom državnega prvaka; to je zanj 20. lovorika v karieri. V naslednjih dveh letih bo sedel na klopi turškega Mersina.

Minuli vikend se je prek luže začela 29. izvedba lige WNBA. Po letu odsotnosti v dresu Minnesote znova igra Shepard, s soigralkami je na uvodu z 99:84 presenetila Dallas.

Američanka s slovenskim potnim listom je igrala slabih 30 minut ter se izkazala s 15 točkami, osmimi skoki in dvema podajama. Minnesota je nov dvoboj odigrala še z Los Angeles Sparks. Shepard je za zmago z 89:75 prispevala dvojni dvojček - 11 točk, 10 skokov in tri podaje.

Slovenke konec tedna čaka že prva pripravljalna tekma. V petek ob 18. uri bodo v mariborski dvorani Lukna igrale proti Portugalski.

