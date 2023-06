Po rezultatih dveh tekem svetovnega pokala, se je uvrstitev med najboljših devet za Koprčanko napovedovala, kljub temu pa ji je šlo veslanje še nekoliko lažje od rok, kot je sama pričakovala.

"Glavni cilj sem zanesljivo izpolnila. Zelo sem zadovoljna, lahko bi tudi zmagala, a sem proti koncu popustila in prihranila nekaj moči. Čakajo nas namreč naporni trije dnevi, lahko bi prišlo do devet tekem, zato sva z Anžetom lahko zadovoljna, da bo ena manj. Od tekem svetovnega pokala sem zagotovo pokazala napredek, a mi formo tempiramo za konec avgusta, ko bo na sporedu svetovno prvenstvo v Duisburgu, ki bo pomembno za lovljenje olimpijske kvote. Letos smo imeli možnost, da formo stopnjujemo, težko jo je držati skozi vso sezono," je bila zadovoljna z 41 leti najstarejša tekmovalka v svoji disciplini, ki bi želela še enkrat tekmovati na olimpijskih igrah.

"Moja šala se je uresničila"

Po rezultatih na dveh tekmah svetovnega pokala sodeč, je uvrstitev v finale A Ponomarenko Janićeve pričakovana, bolj je presenetil Urankar. Na tekmi v Poznanju je sicer že dokazal, da je lahko konkurenčen, saj je le za stotinko sekunde zgrešil finale A, tokrat pa je v še močnejši konkurenci še nekaj dodal, tako da je bilo dovolj, da se je neposredno uvrstil med najboljših devet.

"Šalil sem se, ko sem napovedoval uvrstitev v finale A, a moja šala se je uresničila." Foto: Vid Ponikvar "Šalil sem se, ko sem napovedoval uvrstitev v finale A, a moja šala se je uresničila. Pred tekmo sem se bolj delal optimističnega in samozavestnega, kot sem v resnici bil, a sem presenetil še samega sebe. Jaz sicer kot divjevodaš tekmecev ne poznam, a so mi govorili, da so tukaj sami velikani tega športa, svetovni, olimpijski prvaki. Poleg tega imam 20 kilogramov manj kot drugi, zato sem resnično zadovoljen z uvrstitvijo v finale A, sploh neposredno," je kazal veselje in presenečenje 26-letni Ljubljančan, ki je imel očitno nekaj sreče tudi s skupino, saj je bila druga hitrejša.

Velik del posla je opravil že na startu, ki mu je odlično uspel. Nekaj časa je vodil, nato pa sta ga prehitela Latvijec Roberts Akmens, bronast in srebrn z zadnjih dveh svetovnih prvenstev, ter Šved Petter Menning, nekdanji svetovni in evropski prvak.

"Težko bi bil hitrejši. Težko še kaj dodam, zato o kolajni ne razmišljam. Ni realno, je pa že ta uvrstitev zame in za slovenski kajak velik uspeh," tokrat tudi v šali za finale ne napoveduje senzacije Urankar, ki bo v nadaljevanju prvenstva danes skupaj z Janićevo nastopil tudi v kvalifikacijah dvojca, nato pa še v kvalifikacijah na 500 metrov.

"V bistvu sem se bolj pripravljal za 200 metrov, na 500 bom težko kaj dosegel, polfinale je najbrž maksimum. V dvojcu pa nikoli ne veš, za sabo imava le dva treninga, a drugi nama je že zelo dobro uspel, sva se kar uskladila. Tako, da bomo videli," se je kajakaš ozrl na preostale tekme na jezeru v Kryspinowu.