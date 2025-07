Dan D za Olimpijo: ob 17. uri se začenja bitka za slavo in milijone

Nogometaše Olimpije čaka danes ob 17. uri po slovenskem času zelo pomembna tekma. V oddaljenem Kazahstanu bodo skušali v uvodnem krogu kvalifikacij za ligo prvakov izločiti tamkajšnjega prvaka Kairat, s katerim so se prejšnji teden v Stožicah razšli brez zmagovalca (1:1). V taboru zmajev so optimisti, z novim trenerjem Jorgejem Simaom na čelu so prepričani, da lahko preskočijo kazahstansko oviro. Na evropskih zelenicah bo danes na delu še nekaj slovenskih legionarjev.