Slovenki predtekmovanje EP končali na 15. mestu

Karin Pesrl in Nika Seljak sta v duetu v umetnostnem plavanju na evropskih igrah v Krakovu v predtekmovanju prostega programa končali na 15. mestu med 18 pari. Ker tekmovanje šteje tudi kot evropsko prvenstvo, sta plavalki prvič zastopali Slovenijo na velikem članskem prvenstvu v tej disciplini.

Slovenki sta zbrali 117,8209 točke in za dobrih 26 točk zaostali za 12. mestom, ki je kot zadnje vodilo v finale. Stopnja težavnosti je bila ocenjena s 15,75 točke, elementi s 46,9209, umetniška vrednost pa s 70,9.

Najboljše sta prvi del opravili Avstrijki Anna-Maria in Eirini Marina Alexandri (265,1459). Na EI potekajo v tem športu tudi kvalifikacije za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu.

"Prvi slovenski nastop na veliki tekmi v tej disciplini za Slovenijo"

"Odprli sva tekmo in opravili tudi prvi slovenski nastop na veliki tekmi v tej disciplini za Slovenijo. Bilo je lepo, super izkušnja, sva tudi zelo uživali," je povedala Seljak po tekmi, ko še ni vedela končnega vrstnega reda.

Slovenski umetnostni plavalki sta si decembra v Pragi priborili nastop na igrah na Poljskem. Sploh prvi slovenski nastop na EP v umetnostnem plavanju pa je avgusta lani opravila Seljak, ko je v Rimu zabeležila 21. izid med 22 tekmovalkami v prostem solo-programu.

Trenerka slovenskih predstavnic je Agnieszka Siegienczuk, Poljakinja, ki že dolgo živi in dela v Kranju. Da bi bil nastop plavalk na igrah čim boljši, so se okrepili z belorusko trenerko Darjo Kravcevič, ki je avtorica nove koreografije, ki nosi zgodbo gozdnih nimf. Že mesec in pol pred igrami na Poljskem je v Kranju pomagala tudi pri pripravah.