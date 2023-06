Prvi dan stopničke za Klaro Lukan, Aneja Čurina Prapotnika in Slovenijo

Slovenska atletska reprezentanca je po prvem od treh dni tekmovanj na ekipnem evropskem prvenstvu v atletiki v drugi ligi na stadionu Šlask na Poljskem tretja in s tem na zadnjem mestu, ki vodi v prvo ligo. Prva je Madžarska s 159 točkami, druga Ukrajina s 138,5 točke, Slovenija jih ima 122 in je osem točk pred četrto Romunijo (114).

Na ekipnem prvenstvu stare celine, ki poteka v okviru 3. evropskih iger na Poljskem, sta najboljša slovenska posamična izida dosegla Klara Lukan, ki je bila druga na 5000 m (15:33,39), in Anej Čurin Prapotnik, tretji na 100 m (10,34).

Veronika Domjan je v suvanju krogle za začetek nenadejano prehitela štiri tekmovalke, potem pa je še ob koncu v metu diska, kjer je slovenska rekorderka, zasedla četrto mesto (55,14 m).

Četrta sta bila na 400 m Anita Horvat (51,80) in na 800 m Jan Vukovič (1:48,18), šesti Rok Ferlan z osebnim rekordom na 400 m 46,06 sekunde, s sedmim metom pa je zelo razočaral slovenski rekorder v skoku s palico Robert Renner. Po potovanju z nastopa konec prejšnjega tedna v Grčiji ni preskočil petih metrov (4,90 m), ob tem pa je imel še bolečo tetivo.

Lukanovo motila vročina

Lukanova je vodila večji del tekme, v zadnjih petih krogih pa jo je ugnala Latvijka Agata Caune (15:15,21). "Nisem navajena teči v taki vročini, pa tudi če bi bila, mi ne bi bilo všeč. Raje treniram v hladnejšem vremenu. A moram priznati, Latvijka je bila danes boljša od mene in je zasluženo zmagala, sama pa sem bila odlična druga. Tekla je za mano in hranila moči za finiš. Imamo močno reprezentanco in upam, da se bomo uvrstili v prvo ligo," si je zaželela 22-letna Klara Lukan.

"Pričakoval sem malo boljši čas, tek ni bil tak, kot sem si zamisli," je povedal Anej Čurin Prapotnik. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čurin Prapotnik pričakoval boljši tek

Tekmovanje je zaključil dve leti mlajši Čurin Prapotnik. "Pričakoval sem malo boljši čas, tek ni bil tak, kot sem si zamisli, od starta do cilja so bile napake. Od starta do drugega dela, tudi prehod vanj sem si drugače zamislil. Mogoče sem imel tudi malo treme, to je prvi večji članski nastop, pa še zelo dolgo smo čakali na startu. Malo sem se ohladil in tudi zbran potem nisem bil tako kot na začetku," je povedal Čurin Prapotnik.

Dolg dan za Domjanovo

Zelo dolg tekmovalni dan je imela Domjanova. "Ogrevati sem se začela ob pol treh, drugo tekmo sem končala ob pol osmih zvečer. V krogli sem dosegla več od pričakovanj, saj discipline ne treniram veliko. Tudi v disku sem se dobro odrezala. Sem pa sem zelo utrujena, saj sem bila praktično ves čas na stadionu v tej veliki vročini," pa je po velikem številu osvojenih točk za reprezentanco povedala Domjan.

Več od doseženega je pričakoval Vukovič. "Ciljal sem na prva mesta, ni se izšlo. V prvih 200 m sem ostal preveč zadaj, v boju za boljši položaj, pa sem porabil preveč moči. Do 600 m je še šlo, potem pa me je v nogah v zadnjih 100 m 'zakislilo'," je pojasnil Vukovič.

Anota Horvat se je začasno vrnila na 400-metrsko razdaljo. Foto: Peter Kastelic/AZS

Horvatova spet na 400 m: Sprint je zdaj zame zelo zahteven

Anita Horvat v zadnjem obdobju teče na 800 metrski razdalji in je na njej marca letos v Istanbulu osvojila srebro na dvoranskem EP. Povedala, je da jo je na tem tekmovanju ekipa potrebovala na 400 m, kjer je slovenska rekorderka, saj je lahko le ona v tej konkurenci kaj naredila, Jerneja Smonkar pa je prav tako dobra na dva stadionska kroga.

"Pričakovala sem čas pod 52 sekundami, mogoč še nekaj več. A sem postala 800 metrašica in je sprint zame zelo zdaj zahteven. Pomembno je bilo, da sem hitro začela in nato sem skušala hitrost obdržati v drugem delu. Na koncu pa mi je malo zmanjkalo, a sem zadovoljna z doseženim," je povedala Horvat. Pred diamantno ligo v Lozani jo čaka na Poljskem še nastop v štafeti.

Ferlan izboljšal osebni rekord

Slednje velja tudi za Ferlana. "Vedel sem, da lahko izboljšam osebni rekord. To mi je tudi uspelo, čeprav si nisem hotel pred tekmo naložiti prevelikega bremena. Sem zelo zadovoljen. Hitro sem začel, ni se mi zdelo zelo težko teči v prvih 300 m, na koncu pa sem naredil, kar sem lahko. Veliko pričakujemo tudi od naše štafete v četrtek," pa je ocenil Ferlan.

Tekmovanje si je ogledala tudi Maruša Mišmaš Zrimšek, ki je dejala, da jo peta ne boli več in bo lahko nastopila na 3000 m zapreke.

Izidi, prvi dan, ekipno, druga liga: 1. Madžarska 159 točk

2. Ukrajina 138,5

3. Slovenija 122

... - nastopa 16 ekip; Posamično:

Moški: - 100 m (-0,5 m/s):

1. Jan Volko (Slk) 10,24

...

3. Anej Čurin Prapotnik (Slo) 10,34 - 400 m

1. Attila Molnar (Mad) 45,30

...

6. Rok Ferlan (Slo) 46,06 - 800 m:

1. Marino Bloudek (Hrv) 1:47,11

...

4. Jan Vukovič (Slo) 1:48,18 - 3000 m zapreke:

1. Istvan Palkovits (Mad) 8:43,82

...

10. Klemen Vilhar (Slo) 9:04,33 - troskok

1. Vladislav Šepeljev (Ukr) 16,67

...

9. Jan Luxa (Slo) 15,17 - palica:

1. Ivan Horvat (Hrv) 5,40

. Vladislav Malkin (Ukr) 5,40

...

7. Robert Renner (Slo) 4,90 Ženske: - 100 m (-0,3 m/s):

1. Patrizia van der Weken (Luk) 11,24

...

8. Lucija Potnik (Slo) 11,68 - 400 m:

1. Andrea Miklos (Rom) 50,67

...

4. Anita Horvat (Slo) 51,80 - 5000 m:

1. Agata Caune (Lat) 15:15,21

2. Klara Lukan (Slo) 15:33,39 - krogla:

1. Anita Marton (Mad) 17,74

...

12. Veronika Domjan (Slo) 13,60 - disk:

1. Lisa Brix Pedersen (Dan) 59,20

...

4. Veronika Domjan (Slo) 55,14 - kladivo:

1. Bianca F. Ghelber (Rom) 72,97

...

13. Esma Pajt (Slo) 51,07

