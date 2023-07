Z naskokom najboljša je bila v kvalifikacijah branilka naslova Japonka Yukiko Inui, pred bronasto z lanskega SP v Budimpešti Grkinjo Evangelio Platanioti in Avstrijko Vasiliki Alexandri. Finale bo na sporedu v soboto.

Niko Seljak na Japonskem čaka še nastop v posamični konkurenci v prostem programu, s Karin Pesrl pa se bosta predstavili tudi med pari v prostem programu.

Z novimi pravili se še lovijo

"Z nastopom sem opravila dobro, po pričakovanjih, tako kot sem tudi trenirala. Ampak, ker so letos nova pravila, s katerimi se lovijo tudi tekmovalke iz drugih držav, tudi ocena mojega nastopa ni pričakovana. Se bom pa po najboljših močeh pripravila tudi na naslednji nastop, ki bo v ponedeljek," je v izjavi za Plavalno zvezo Slovenije dejala Seljakova. Foto: Guliverimage

"Sestavo je naredila odlično, ampak z napakami, ki so pripeljale do slabše ocene, saj smo dobili za oba prosta elementa osnovno oceno, torej se nam je težavnost zmanjšala na 0,5 za oba prosta elementa. Od sodnikov smo že prejeli povratno informacijo, tako da bomo poskušali odpraviti napake do proste sestave, ki bo v ponedeljek. Vseeno smo zadovoljni z nastopom in treniramo dalje," pa je o nastopu varovanke dejala trenerka Anja Zorko.

Osmerica Slovencev

Skupaj bo na Japonskem nastopilo osem Slovencev. Že v soboto dvakratno olimpijko Špelo Perše čaka tekma v daljinskem plavanju na 10 km, prihodnji konec tedna pa bodo nastope začeli tudi tekmovalci v bazenskem plavanju, kjer bodo nastopili Neža Klančar, Janja Šegel, Tara Vovk, Katja Fain in Peter John Stevens.

Na SP, ki bo trajalo do 30. julija, bodo prireditelji razdelili tudi kolajne v vaterpolu in skokih v vodo, kjer pa Slovenija nima svojih predstavnikov. Skupaj bo ob 50-letnici prvenstev, prvo je bilo na sporedu leta 1973 v Beogradu, nastopilo skoraj 2400 športnikov, ki si bodo razdelili 76 kompletov odličij in 5,67 milijona ameriških dolarjev nagradnega sklada.