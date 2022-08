Šeglova v finale na 100 prosto s sedmim časom

Enaindvajsetletna Janja Šegel je v kvalifikacijah s časom 54,40 le za 11 stotink zaostala za državnim rekordom, ki ga je odplavala lani v Banjaluki. "Zelo sem zadovoljna s plavanjem, zato ker je bil res zgodnji nastop in zjutraj še nisem plavala tako hitro. Finale je dosegljiv, tudi osebni rekord, saj sem imela na koncu še rezerve in ja, zelo dobro se počutim," je dejala 21-letnica.

Nekaj počasnejša je bila torej v popoldanskem polfinalu (54,57). V polfinalu s Šeglovo je bila najhitrejša Francozinja Charlotte Bonnet (53,56). "Za mano je moj prvi polfinale na tem prvenstvu. Z rezultatom sem zadovoljna. Zadostoval je za uvrstitev v finale. Pogledala bom, kje so bile napake in rezerve in jutri v finalu bom šla na polno."

Tjaša Pintar Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Druga slovenska polfinalistka v tej disciplini Tjaša Pintar je nastopila v isti skupini kot Šeglova, s časom 55,58 je bila sedma, skupno pa je to pomenilo 11. dosežek v polfinalu. Po nastopu je povedala: "Že zjutraj sem bila zadovoljna z rezultatom in uvrstitvijo v polfinale. Pogledala sem video, trenerji so mi povedali kje bi mogoče lahko naredila bolje in popravila rezultat. Upam, da sem to naredila. Čas je bil boljši, po skoraj dveh letih tudi osebni rekord tako, da sem zelo zadovoljna."

V dopoldanskem delu tekmovanja v Rimu sta tekmovala še Anže Ferš Eržen, na 400 m mešano je osvojil končno 16. mesto s časom 4:26,10. Prvi slovenski nastop na evropskih prvenstvih v umetnostnem plavanju pa je opravila tudi Nika Seljak in z izkupičkom 70,1667 zabeležila 21. izid med 22 tekmovalkami v prostem solo programu