Šegel: Na glas še nikoli nisem rekla, da grem po kolajno

Prvo ime reprezentance je junija na sredozemskih igrah v Oranu postala Ravenčanka Janja Šegel. Ta je zablestela z novim osebnim rekordom 1:56,68 na 200 m prosto, ki jo v večnem mestu ob ponovitvi dosežka uvršča v širši krog kandidatov celo za odličje. "Na glas še nikoli nisem rekla, da grem po kolajno. Vem, da se lahko borim zanjo, seveda si jo želim, a bo treba pravi dan plavati dober dosežek. Grem po vrsti. Cilj je najprej polfinale in finale, potem pa bo veliko odvisno od tega enega skoka v vodo in seveda se lahko v finalu zgodi marsikaj," je povedala plavalka, ki se je s severa Afrike vrnila s tremi zlatimi odličji.

Janja Šegel Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Prepričana je bila tudi tudi v štafetni finale tako na 4 x 100, kot na 4 x 200 m prosto. "Letos smo kot ekipa naredile korak naprej. Presegla sem celo lastna pričakovanja z osebnim rekordom na 200 'kravl', saj tako dobrega izida nisem pričakovala. Motivacije je s tem seveda še zrasla."

Eno glavnih orožij slovenskega tabora bo tudi Mariborčanka Katja Fain, ki se za nastop v mesu ob Tiberi pripravlja v Turčiji. "Tam načrtujeva najboljši izid letos na 200 in 400 m prosto. S tem pridejo tudi visoke uvrstitve in v obeh disciplinah je cilj vsaj finale," pravi njena trenerka Metka Sparavec. Fainova se je v letu 2022 odločila tudi za eksperiment v daljinskem plavanju. V Beogradu je na hitro izpolnila normo za nastop na EP, kjer bo tekmovala tudi na petkilometrski razdalji. "Vsekakor je cilj tudi v tej disciplini najboljša osmerica," še razkriva Sparavec.

"Naši glavni orožji ostajata Janja Šegel in Katja Fain, ki sta v sezoni potrdili dobro formo. Lahko sta zelo visoko, nepravično pa bi bilo zahtevati kolajne in ustvarjati pritisk. Za vse velja, da gremo po vrsti. Najprej po polfinale in nato po finale, tam pa se bo treba zbrati in nastopiti dobro, kar je prvi cilj," pred odhodom na pot pravi selektor Gorazd Podržavnik.

Standardna članica štafet je tudi Neža Klančar, ki se je po lanski sezoni odločila za operacijo in sanacijo poškodbe, zaradi česar je izgubila skoraj osem mesecev treninga, saj je velik del tega obdobja delala z močno prilagojenim programom. Zadnji nastopi so pokazali, da je blizu nekdanjim rekordnim znamkam. Žal je bila zaradi okužbe z novim koronavirusom v zadnjem trenutku prisiljena odpovedati pot v Italijo.

Bazensko plavanje:

- moški: Peter John Stevens (50 m prsno), Sašo Boškan (oba Triglav/200, 400 m prosto, 200 m hrbtno), Anže Ferš Eržen (Ilirija/200, 400 m mešano, 50, 200 m hrbtno), Primož Šenica Pavletič (Ljubljana/100, 200 m hrbtno, 200, 400 m prosto)

- ženske: Janja Šegel (Fužinar/50, 100, 200 m prosto), Katja Fain (Branik/200, 400 m prosto), Tjaša Pintar (Radovljica/50, 100 m prosto, 50 m delfin)



Daljinsko plavanje: Katja Fain (Branik/5 km), Špela Perše (Radovljica/5, 10 km)

Umetnostno plavanje: Nika Seljak (Katalina Ljubljana/posamično)

Stevens trenira in opravlja 40-urni delovnik

Peter John Stevens Foto: STA Najizkušenejši v slovenski vrsti je specialist za 50 m prsno Peter John Stevens, ki je letos sicer osvojil odličje na sredozemskih igrah, res vrhunskega dosežka, ki bi ga uvrščal v nekdanji evropski in svetovni vrh, pa še nima. "Dal bom vse od sebe. Plaval bom na 50 m prsno, kjer kakšnega preračunavanja ni. Upam, da bom imel med nastopom čim manj napak in morda se lahko prebijem tudi v finale," cilje razlaga plavalec. "Pravega dosežka res ni, a si ne želim ustvarjati dodatnega pritiska. Na treningih skušam uživati."

Stevens pa nikakor ni prikril dejstva, da trenutno zelo težko trenira. Ob normalnem 40-urnem delovniku opravlja trening po programu in psihično je ob tem garanju izčrpan. "Enostavno ni prave podpore plavalne zveze. Imam dobre pogoje v klubu, imamo urejeno dodatno prehrano, priprave, ... A tega ritma ob službi se ne da zdržati v nedogled. Kljub pogovorom pa se na zvezi ni spremenilo nič. Iskreno, ne vem kako naprej. Zanesljivo bom letos zdržal do decembra, če pa se stvari ne bodo spremenile, pa ne vem."