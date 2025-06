Fain in Boškan najboljša v Kranju

Plavalci so se pomerili na mednarodnem mitingu v Kranju, Po pričakovanjih sta najboljše uvrstitve dosegla olimpijca Katja Fain, ki je bila najboljša na 100, 200 in 400 m prosto ter Sašo Boškan, ki je zmagal na 200 in 400 m prosto.

Kljub odsotnosti številnih najboljših so trenerji s prijavami poskrbeli za nekaj zanimivih disciplin. Boškan je na 200 m prosto z 1:51,31 prepričljivo ugnal reprezentančne in štafetne kolege z lanskega evropskega prvenstva v Beogradu Arneja Štularja Furlana, Primoža Šenico Pavletiča in Jako Pušnika.

Na 400 m prosto je bil Boškan boljši od Šenice Pavletiča. Slednji je dobil tudi tekmo na 200 m hrbtno, Pušnik pa na 200 m delfin.

Katja Fain je vknjižila tri zmage. Foto: Aleš Fevžer

Fain je bila razred zase na 200 m prosto, izid 2:02,36 pa najboljši po mednarodnih tablicah. Na pol krajši razdalji pa je dobila dvoboj z mlajši sestro Niko. Najhitrejša je bila tudi na 200 m delfin.

Tri zmage je dosegla tudi Zara Podržavnik, najboljša na 200 m mešano in hrbtno ter 1500 m prosto. Na 50 in 100 m hrbtno je bila najboljša mlada Velenjčanka Hana Nayja Jukić, na 50 in 100 m delfin Tia Primc.