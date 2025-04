Sašo Boškan se je približal državnemu rekordu

"Seveda je ob osebnem rekordu tudi malo grenkega priokusa, ker sem bil tako blizu in nisem odplaval še državnega. Glede na obdobje pa je rezultat zelo dober in lep znak, da junija na evropskem prvenstvu do 23 let v Bratislavi ta rekord lahko podrem," je povedal Sašo Boškan.

"Raje bi videl, da bi me kdo prehitel in bi z drugim mestom plaval rekord," pa je slovenski olimpijec iz Pariza razkril, da mu več od zmage pomeni dosežen čas, a ob sebi ni imel tekmeca, ki bi ga gnal do še boljšega dosežka. Sam si želi celo dosežek pod 3:49, a 10 dni po zahtevnih pripravah na Majorki za to še ni dovolj spočit in sproščen.

V napetih obračunih je Boškan na 200 m prosto z 1:48,64 za vsega 23 stotink sekunde ugnal Srba Velimirja Stepanovića. Na 800 m prosto, kjer si želi dosežek pod 8:00, pa je z 8:02,95 prav tako dosegel osebni rekord, a spet brez pomoči nasprotnika, ki bi mu z dvobojem pomagal do močnejših zavesljajev.

Sašo Boškan je v Banjaluki postavil kar nekaj osebnih rekordov. Foto: Guliverimage

Na 200 m mešano je Boškan z 2:05,74 prav tako plaval osebni rekord, moral pa čestitati plavalcu Ljubljane Jašu Berložniku, ki je bil še za 29 stotink boljši. "Bilo je tesno, a si je Jaš v prsnem slogu priplaval dovolj zaloge za zmago," je še dejal tekmovalec Triglava.

Pojasnil je še, zakaj je po daljšem času spet plaval tudi mešano: "Trener (Luka Berdajs op. STA), vedno poudarja, da popoln plavalec dobro plava tudi mešano. Zame je izid predvsem pokazatelj dobre forme, z Jašem pa sva poskrbela za zanimivo tekmo."

V ženski konkurenci je bila Janja Šegel najhitrejša na 50 m hrbtno in delfin ter na 100 m hrbtno in 200 m prosto, na 50 in 100 m prosto pa se je uvrstila na drugo mesto in prav tako slavila v seštevku treh izidov.

Med Slovenci je bil Primož Šenica Pavletič najboljši na 200 m hrbtno, dopolnil pa je tudi slovenski zmagovalni oder na 200 m mešano. Zara Podržavnik je bila najboljša na 200 m hrbtno, Alina Lozar na 800 m prosto in Jure Gornik na 100 m delfin.