Karin Pesrl in Nika Seljak v duetu do 31. mesta

"Z nastopi smo zelo zadovoljne. Na nov sistem točkovanja se moramo še vsi malo privaditi. Ampak mislim, da smo se za prvi nastop na SP odrezale odlično. Dekleti sta dokazali, da se lahko kosata tudi z državami, kjer je panoga bolj razvita in sistemsko urejena," je bila po tekmi zadovoljna trenerka Anja Zorko.

A brez napak ni šlo. "Prosto sestavo sta izpeljali dobro, sicer so bile vmes napake, ampak v celoti gledano je bilo zelo dobro. Tudi v duetu smo prejele osnovne ocene za težavnost v treh elementih. Vendar je bilo treba tvegati, saj bi le tako lahko dosegle dober rezultat," je še dodala selektorka in trenerka ljubljanske Kataline.

Ta po letošnji premieri na evropskem prvenstvu v Krakovu in SP na Japonskem napoveduje nov korak naprej v tem športu in že iz Fukuoke sporoča, da bo novo znanje tudi s pomočjo beloruskih trenerk Darje Kravcevič in Irme Darašvili podlaga za naprej in tudi za nastop s skupinsko točko.

"Posebej se moramo zahvaliti Darji, ki je v zadnjih mesecih do konca pripravila dekleti na tako veliko tekmovanje," je še povedala Anja Zorko, ponosna tudi na 19. mesto Nike Seljak v prosti sestavi v posamični konkurenci in 27. v tehnični.

V kvalifikacijah sta bili najboljši avstrijski sestri Anna-Maria in Eirini-Marina Alexandri.

