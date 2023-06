Smučarske skakalce in skakalke konec meseca čaka skakalna novost, saj so smučarski skoki prvič vključeni v program evropskih iger. Pet tekem v smučarskih skokih bodo gostile Zakopane.

Na tretjih evropskih igrah, ki jih bo med 21. junijem in 1. julijem gostila Poljska, se bo prvič predstavilo več športov. Med temi so tudi smučarski skoki, ki so jih prvič vključili v poletne igre. Skakalke in skakalci bodo tako poletno tekmovalno sezono odprli v Zakopanah, kjer se bodo merili na petih tekmah.

Tekmovalno dogajanje se bo začelo v torek, 27. junija, ko bodo na srednji napravi najprej tekmovala dekleta, dan zatem se bodo pomerili še fantje, v četrtek, 29. junija, sledi še mešana ekipna tekma, nato pa se bo dogajanje preselilo na veliko skakalnico. Najprej bodo na delu skakalke, nato še skakalci.

Kot so zapisali pri Olimpijskem komiteju Slovenije, bodo slovenske barve zastopali Nika Križnar, Nika Prevc, Maja Vtič, Katra Komar, Ajda Košnjek, Anže Lanišek, Timi Zajc, Žiga Jelar, Domen Prevc in Lovro Kos.

"Evropske igre so po kategorizaciji na zelo viski ravni. Načrt je, da tekmujemo na najboljši mogoči ravni. Ne bom pa rekel, da so evropske igre ravno prioriteta sezone," pravi Robert Hrgota.

"Evropske igre so po kategorizaciji na zelo viski ravni. Načrt je, da tekmujemo na najboljši mogoči ravni. Ne bom pa rekel, da so evropske igre ravno prioriteta sezone. Pripravljalnega obdobja za to nismo ravno prilagajali. Še vedno smo zimski šport, štejejo rezultati pozimi, letos predvsem novoletna turneja in svetovno prvenstvo v poletih na Kulmu. Evropske igre so dobra popestritev, da vidimo tudi pri preostalih ekipah, na kakšni ravni so v začetnem obdobju priprav. Tudi preostali naj bi prišli z najboljšimi, hkrati se bo to dogajalo na Poljskem, kjer imajo te skoke še toliko bolj radi. Pričakujem, da bo to zelo lepa izkušnja," je pred novim tekmovanjem za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener skakalcev Robert Hrgota.

Nika Križnar je med peterico Slovenk, ki so predvidene za nastop na evropskih igrah.

"Malce nenavadno, da smo prvič v družbi poletnih športov"

"Vesela sem, da smo tudi skakalci dobili priložnost, da nastopimo na evropskih igrah. Smo sicer šele na začetku pripravljalnega obdobja na novo sezono, ampak obenem smo uspešno nastopili na domačem svetovnem prvenstvu v Planici. Imamo močni ekipi v obeh konkurencah, tako da lahko kar precej pričakujemo. Moram pa priznati, da je malce nenavadno, ker smo prvič v družbi poletnih športov na predstavitvi slovenske reprezentance," je povedala smučarska skakalka Nika Križnar.